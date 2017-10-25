العبادی: حشد شعبی بخشی از نهاد امنیتی عراق است/هشدار درباره داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، روابط دوجانبه، تقویت همکاری و تبادل منافع، مبارزه با تروریسم، موضوعات آب، نفت، انرژی، گذرگاههای مرزی، تبادل تجاری و همکاری فرهنگی و گردشگری را مورد رایزنی قرار دادند.

العبادی پس از دیدار با رئیس جمهور ترکیه گفت: ما برای تعمیق روابط و بحث موضوعات مورد اهتمام دو کشور و نیز منطقه به ترکیه آمدیم و هم اکنون زمان آن فرا رسیده است که جنگهایی که سبب از بین رفتن توان و فرسوده کردن منابع و آوارگی میلیونها شده است پایان یابد. اگر این درگیری ها نبود کشورهای ما وضع به مراتب بهتری داشتند. ما از تروریسم داعشی به دور از اسلام رنج بردیم که هدف از بین بردن انسجام ما بود که ما موفق به غلبه و پیروزی بر آن شدیم که این با جانفشانی زیاد حاصل شد. ما باید با هم در راستای بستن راه بازگشت مجدد داعش و همه تروریستها اقدام کنیم.

وی بیان کرد: داعش خطرناک است و اگر فرصت پیدا کند دوباره باز می گردد تا جنایات هولناکتری مرتکب شود. طرح تجزیه منطقه و نه فقط عراق مطرح بود و آن هنگامی بود که خواستند مرزها را با خون ترسیم کنند اما ما با کردها نجنگیدیم و دستور به عدم رویارویی دادیم و از پیشمرگان خواستیم که جنگ نکنند آنها نیز اجابت کردند. اما متاسفانه هجمه کذب و جعلی و ادعاهای باطل درباره حضور نیروهای غیرعراقی در کرکوک و اطراف آن منتشر شد.

العبادی گفت: وظیفه من حمایت از وحدت عراق و منابع و حاکمیت آن است. حشد الشعبی بخشی از نهادهای امنیتی عراق است و در شرایط یورش داعش و اشغال شهرهای ما با فتوای آیت الله سیستانی تشکیل شد. حشد شعبی امروز بخشی از نهاد امنیتی کشور مطابق قانون مصوب پارلمان است.ما اجازه حضور هیچ نیرویی در اراضی مان که علیه کشورهای همسایه اقدام کنند را نمی دهیم و این تعهد قانون اساسی است که به آن پایبند هستیم.

حیدر العبادی به اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت: از هجمه دروغین و جعلی درباره حضور نیروهای غیرعراقی در کرکوک متاسفیم. هدف نیروهای عراقی حمایت از همه شهروندان عراقی است و سیاست ما عدم رویارویی است.

نخست وزیر عراق از اقدام دولت مرکزی عراق در بسط سیطره و حفظ وحدت عراق و حمایت از منابع آن خبر داد و حشد شعبی را بخشی از نهادهای امنیتی این کشور دانست.

وی در ادامه افزود: کسانی که همه پرسی برگزار کردند خواهان تجزیه عراق و بازنگری در مرزها از طریق زور و با خونریزی هستند. همه پرسی یکجانبه و بدون احترام به قانون اساسی و طیفهای دیگر بود.

العبادی تاکید کرد: ما به رهبران ترکیه دیدگاههای خود را درباره پایان بحرانهای خاورمیانه ارائه و طرح کردیم. طرح ثبات در خاورمیانه و ریشه کنی تروریسم را مطرح کردیم.

وی گفت: زمان آن فرا رسیده است که اختلافات در منطقه پایان داده شود. روابط ما بر اساس منافع مشترک و عدم دخالت در امور دیگر کشورها استوار است.

از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر حمایت کشورش از گامهای دولت مرکزی عراق در مقابله با همه پرسی کردی تاکید کرد و از آمادگی آنکارا برای فعالیت با بغداد برای احداث سد مشترک به منظور مقابله با کم آبی خبر داد.