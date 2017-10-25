معرفی برگزیدگان جشنواره عکس «سی مرغ صلح»

به گزارش خبرگزاری مهر، نفرات برگزیده جشنواره عکاسی سمفونی نور «سی مرغ صلح» چهارشنبه سوم آبان در مجموعه برج آزادی معرفی شدند. این جشنواره با حضور بیش از ۴۰۰ اثر به همت موسسه فرهنگی هنری «عکسینه» برگزار شد.

کامران نبی پور، داود قهردار و محمد حسین شریف زاده به عنوان نفرات اول تا سوم و آثار سید محمد حسینی، فرشید احمد پور، سپهر کاظمی و رضا حسن نیا تقدیرشدگان این دوره از جشنواره بودند که با داوری مرتضی صفاتاج، عباس عربزاده و آرش کریمی انجام گرفت.

برنامه نورپردازی «سی مرغ صلح» از ۲۵ تا ۲۹ شهریور به تهیه کنندگی و کارگردانی امیررضا سالاری و با مشارکت مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی و کمیسیون ملی یونسکو در میدان آزادی اجرا شد.