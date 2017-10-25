نباید در برابر تهدیدهای دشمن بلرزیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی بعد از ظهر چهارشنبه در سوگواره ۳ ساله های حسینی در مصلی امام خمینی(ره) شهریار طی سخنانی گفت: اگر دل ما نورانی شود، همه صفات متعالی در وجود ما دیده می شود.

وی با بیان این که رزق از سوی خداوند است اضافه کرد: افرادی هستند، که برای بی نیازی کشور از دشمن کار و تلاش می کنند، این ها صفات ملائکه الهی است.

صدیقی گفت: هیچ مسئولی حق ندارد به دلیل تامین اقتصاد مردم در برابر دشمن، از ارزش های دینی مایه گذاشته و تهدیدها او را بلرزاند، خیر، روزی رسان خدا است و خداوند روزی همه را تضمین کرده است، چرا باید دست نیاز را به سوی کسی دراز کنیم که غیر خداوند است؛ این موجب می‌شود که عزت و استقلال از بین برود؛ در حالی که باید به خداوند ایمان داشته باشیم که خداوند برای ما را کافی است، یکی از مصادیق مهم تقوا امانت داری و به فکر مردم بودن است.

وی ضمن تاکید بر حرکت بر اساس حکم الهی گفت: خداوند در تمام شئون اسلامی به شما حکم داده است و باید بنده خدا بوده و بر اساس حکم الهی عمل کنیم، فرمان بردار باشیم، باید نوکر و بنده خدا باشیم.

امام جمعه موقت تهران با بیان این که امام(ره) در پی استقلال کشور و خدمت به خلق بود، افزود: امام(ره) در پی خدمتگزاری به مردم بود، ما نیز باید خداوند را الگو قرار داده و با تاسی به ایشان در پی سربلندی کشور باشیم، هرکس همراه با دین و مومنانه زندگی کند، خدای متعال او را یاری خواهد رساند.

وی گفت: باید به خوبی صفات الهی را کسب کنیم تا به بهترین‌ها برسیم و خوش اخلاقی و خوش خلقی نیز یکی از همین خصایص اخلاقی است که باید دنبال کنیم.

صدیقی افزود: انجام وظیفه در همه حال باید در رأس امور باشد همانگونه که امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) در آن روزها بعد از واقعه کربلا با همه مشکلات به وظیفه خود که همان انتقال فرهنگ عاشورا و تبیین کربلا بود عمل کردند.