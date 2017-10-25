به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر مبنی بر برگزاری آزمون سراسری سنجش علمی مربیان امداد و کمک های اولیه هلال احمر، برنامه ریزی های لازم در این زمینه انجام شد و به صورت سراسری میزبان تمامی مربیان امداد و کمک های اولیه هلال احمر استان بوشهر در این آزمون بودیم.

حسین درویشی گفت: در این آزمون، اطلاعات علمی مربیان در خصوص آخرین مباحث ارائه شده در موضوع کمک های اولیه مورد ارزیابی قرار گرفت که طبق دستورالعمل ابلاغی این آزمون، هر مربی با کسب حداقل ۸۰ درصد نمره، در آزمون قبول خواهد شد و می تواند به تدریس در قالب مربی امداد و کمک های اولیه جمعیت هلال احمر استان بوشهر ادامه دهد و همچنین کسانی که در این آزمون شرکت نکرده اند نیز از این پس اجازه مربیگری در این رشته را نخواهند داشت.

وی افزود: در این آزمون بالغ بر ۳۲نفر از مربیان امداد و کمک‌های اولیه هلال احمر استان بوشهر حاضر شدند که طبق برنامه ریزی صورت گرفته، مربیان از ۹ شعبه شهرستان جمعیت هلال احمر استان بوشهر در این سنجش سراسری شرکت کردند.