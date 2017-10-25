شروع فعالیت نیروهای خدمات شهری در کربلا و نجف

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد حق شناس در خصوص برنامه های اربعین حسینی در سال جاری گفت: نظر به گزارشی که معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در صحن علنی شورای شهر ارائه داد، مقرر شد بر اساس مصوبه شورای چهارم ۱۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات در اربعین تخصیص یابد.

وی افزود: برحسب وظیفه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا درهماهنگی و پیگیری مسایل مربوط به اربعین، هفته گذشته نشستی با حضور معاونان خدمات شهری و فرهنگی و اجتماعی شهرداری، نمایندگان معاونت های مناطق، مالی، بازرسی و سردبیری موسسه همشهری برگزار شد تا باتوجه به حضور پرتعداد زائران ایرانی در مراسم اربعین و براساس سیاست های کلان کشور، مقرر شد بر اساس مصوبه چهارم حضور شهرداری در ستاد اربعین ادامه داشته باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر اظهار کرد: براساس جلسات برگزار شده مقرر شد شکل فعالیت شهرداری تهران درعراق به صورت منظم تر، دقیق تر، شفاف و در چهارچوبی که نظارت پذیری بیشتری داشته باشد، دنبال شود.

وی با اشاره به برنامه بازدید مسئولان شهری از روند آماده سازی نیروهای خدمات شهری برای ارائه خدمات در اربعین حسینی، تصریح کرد: بر این اساس به همراه دو معاون خدمات شهری و اجتماعی و فرهنگی شهردار و مدیران بازرسی، حراست و رئیس مرکز ارتباطات شهرداری، بازدیدی از مرکز اسکان کارگران در نجف و صحن حضرت فاطمه زهرا(س) صورت گرفت.

حق شناس خاطرنشان کرد: در ادامه روند این سفر روز گذشته (سه شنبه) بازدیدی از موکب های مسیر نجف به کربلا که توسط ایرانی ها اداره می شود، صورت گرفت. صبح امروز (چهارشنبه) نیز دیداری با کارکنان شهرداری مستقر در کربلا انجام شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه ۲۵۰ نیروی خدمات شهری در شهر نجف و ۵۰۰ نیرو نیز در کربلا مستقر می شوند، گفت: نیروهای خدماتی از چند روز پیش وارد نجف و کربلا شده و ارائه خدمات نیز شروع شده است که براساس وظیفه تعریف شده در کمیته خدمات شهری در چهارچوب تعیین شده، فعالیت خواهند کرد.

به گفته وی فعالیت نیروهای خدمات شهری از چند روز گذشته در شهرهای نجف و کربلا آغاز شده و با توجه به تدابیر اندیشیده شده انتظار می رود، فعالیت ها در نجف و کربلا در ایام اربعین به نحو احسن انجام شود.

وی اظهار کرد: شهرداری تهران در سال های اخیر تجارب ارزشمندی را در خدمت رسانی در شهرهای نجف و کربلا به دست آورده که امسال واگذاری بخشی از وظایفی که در حیطه تعریف شده برای کمیته خدمات شهری نبود، به شهرداری کمک می کند تا امسال خدمات رسانی دقیق تر، منظبط تر و با هزینه کم تری در عراق انجام پذیرد.