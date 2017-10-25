ریابکوف: روسیه پیگیر اقدامات ناقض حقوق بین الملل آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که آمریکایی ها پرچم روسیه در کنسولگری این کشور در سانفرانسیسکو را بازگردانده اند، اما روسیه هنوز اقدامات آنها را ناقض قوانین بین المللی می داند.

ریابکوف در پاسخ به اینکه آیا آمریکایی ها پرچم کنسولگری روسیه را بازگردانده اند، گفت: بله، آنها پرچم ها و بایگانی کنسولگری را بازگردانده اند. اما همه اینها اقداماتی است که برای ما غیرقابل قبول است. این اقدامات عملا مفاد کنوانسیون بین المللی کنسولی در سال ۱۹۶۳ و کنوانسیون کنسولی دو جانبه را نقض می کند.

ریابکوف موضع مسکو در مورد این موضوع را تکرار و اعلام کرد که روسیه به آمریکا درباره اقدامات احتمالی در پاسخ به چنین اقدامات تحریک آمیزی هشدار داده است.

گفتنی است که در اوایل ماه سپتامبر، به درخواست مقامات آمریکایی، کنسولگری روسیه در سانفرانسیسکو و مرکز فعالیت های تجاری روسیه در واشنگتن و نیویورک بسته شد، و پس از آن که این مراکز از روسیه گرفته شد، پرچم های این کشور از ساختمان های کنسولگری در سانفرانسیسکو و نمایندگی تجارت در واشنگتن پایین کشیده شد.