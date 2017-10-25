به گزارش خبرنگار مهر، زمستان سال گذشته با برگزاری نشست انتخابات کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا « اسامه اشعفار» اماراتی به عنوان یک رئیس جوان از سوی اعضای این قاره به عنوان رئیس این کنفدراسیون رای آورد. با گذشت بیش از هشت ماه از فعالیت رئیس جدید، ۷ نفر از ۹ نفر اعضای اصلی هیات رئیسه کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا چند روز پیش به صورت دسته جمعی و در اعتراض به عدم پاسخگویی و بی نظمی های موجود در این مجموعه استعفا دادند. با این استعفا ریاست « الشعفار» نیز از رسمیت افتاد.

خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: هشت ماه از انتخابات کنفدراسیون آسیا می گذرد اما کوچکترین کاری از سوی این بخش انجام نگرفته است. نه جایی دارند ونه مکانی. استعفایی که اعضا دادند تنها تصمیم خودشان نبود بلکه ما اعضای هیات رئیسه، نماینده کشورهای آسیایی هستیم که به ما رای دادند تا حرفها و مشکلات آنها را بررسی کرده و در آسیا به آنها رسیدگی کنیم. این بی نظمی ها باعث شد تا کشورهای آسیایی این تصمیم را بگیرند.

وی در پاسخ به این سوال که مشکلات اصلی کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا چه بود گفت: در این مدت نه سیستم اداری داشتند ، نه سایتی و نه کسی پاسخگوی کشورها بود. از نظر پاسخگویی به تلفن ها، دعوت نامه ها و استعلامات بسیار ضعیف بودند و این مسئله همه را دچار مشکل کرده بود. اگر تصمیمی هم قرار بود گرفته شود به صورت یک طرفه از سوی وی مطرح و انجام می شد. به نامه های کشورها بی توجهی شده و خیلی دیر به آنها پاسخ می دادند و همین طور تلفن ها را پاسخگو نبودند.

قمری با بیان اینکه در این مدت کشورها دچار سردرگمی شده بودند، اظهار داشت: کسی که مسئولیت کنفدراسیون را برعهده می گیرد می تواند مقر آن را در کشور خودش یا هر جایی بگذارد. اما مسئله بر این بود که رئیس جدید از امارات و دبیرش در هندوستان بود. این مسافت باعث شده بود تا مشکلات زیاد شده و سردرگمی در کار اتفاق بیافتد.

بعد از اعتراض اعضای هیات رئیسه آسیا، ۷ نفر از این اعضاء به صورت دسته جمعی استعفا دادند و استعفای خود را به اتحادیه جهانی دوچرخه سوای ارسال کردند. نشست هیات رئیسه اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در این دو روز همزمان با برگزاری تور دوچرخه سواری گوبلین چین و همراه با معرفی برترین های این رشته در جهان برگزار شد. یکی از برنامه های این اعضا، بررسی مشکل و استعفای اعضای هیات رئیسه آسیا بود.

قمری در این مورد هم بیان کرد: بعد از استعفای ما موضوع امروز در نشست اتحادیه جهانی دوچرخه سواری مطرح شد و رئیس کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا متعهد شدند که هر چه سریعتر مسائل و مشکلات را حل کنند. به این ترتیب با وساطت فدراسیون جهانی به این نتیجه رسیدیم که استعفاهایمان را پس بگیریم و باز هم مهلتی دوباره برای رفع این مسائل به مدیر جدید بدهیم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات موجود در آسیا میزبانی ایران در رقابتهای قهرمانی تریال آسیا را دچار مشکل خواهد کرد یا نه نیز گفت: یکی از مشکلات و مسائل ما همین بود. ما هرچقدر نامه می دادیم کسی پاسخگوی ما نبود. در فضای اداری از ما حمایت نمی کردند و جواب نامه های نه تنها ما بلکه کشورهای آسیایی را نمی دادند. ما امیدواریم این مسائل به زودی حل شود. البته مسابقات تریال در آذرماه در کیش است و برای برگزاری آن زمان داریم و مشکلی نیست.