به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امید عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران لرستان گفت: طی ۲۵ سال از فعالیت دانشگاه علمی کاربردی یک و نیم میلیون نفر دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

وی افزود: در حال حاضر ۸۵۰ مرکز علمی کاربردی در سراسر کشور فعالیت دارند و اکنون نیز ۵۰۰ هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.

مرکزی که سه دوره پیاپی دانشجو نداشته باشد، منحل می شود

امید ادامه داد: این مراکز در ۴ گروه صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر فعالیت دارند و ۱۵۰۰برنامه مدون هم برای دوره های آموزشی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، ارشد و ...تدوین شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با بیان اینکه امروز این برنامه ها حدود ۸۰۰ تا هستند، گفت: این امر نشان می دهد که بعضی از این برنامه ها امروز منسوخ یا تعطیل شده اند و البته هر روز هم یا رشته ای به رشته های دانشگاه اضافه می شود یا رشته ای حذف می شود.

امید اضافه کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۱۰۰۰ رشته شغل جدید در دانشگاه ایجاد شود و در سال جاری نیز هر مرکز علمی کاربردی باید یک رشته جدید، تعریف کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این اگر مرکزی سه دوره پیاپی دانشجو نداشته باشد، منحل می شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اشاره به اینکه در مجموع از ۱۰۷۰ مرکز آموزش علمی کاربردی کشور ۸۵۰ مورد آنها فعال هستند، گفت: مابقی این مراکز به دلایلی مانند کم بودن تعداد دانشجویان و ...تعطیل و غیرفعال شده اند که باید احیا شوند.

۸۰۰ رشته تحصیلی در دانشگاه علمی کاربردی وجود دارد

امید اضافه کرد: این مراکز اگر مشکلات شان را حل کنند قطعا احیا می شوند ولی شرط فعال شدن آنها این است که شرایط لازم برای فعالیت را فراهم کنند و در این زمینه نیز سخت گیری خواهد شد.

وی ادامه داد: ما ظرف دوماه به این مراکز مجوز می دهیم ولی واقعیت این است که تاسیس مرکز علمی کاربردی، مرکز رشد و ...فقط با تهیه ساختمان و یک اتاق ۲ در ۲ ممکن نیست.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور اظهار کرد: ۸۰۰ رشته تحصیلی در دانشگاه علمی کاربردی وجود دارد که از این تعداد ۱۶۲ رشته در لرستان فعال است.

امید گفت: باید در راستای ماموریت های دانشگاه و نیازهای استان تعداد رشته ها افزایش یابد ولی ممکن است برخی از این رشته ها زمینه کاری آنها در لرستان فراهم نباشد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این ۵۰۰ دوره تک درس و پودمانی نیز در دانشگاه علمی کاربردی وجود دارد که ظرفیت و پشتوانه مهمی برای اجرای برنامه راهبردی دانشگاه هستند.

۱۲ مرکز رشد و نوآوری در دانشگاه علمی کاربردی فعالیت دارند

امید ادامه داد: در سال جاری که سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است؛ دانشگاه علمی کاربردی وظیفه خود می داند که با تربیت دانشجوی مهارتی به تحقق این امر کمک کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: در همین راستا ۲ برنامه مهم ارتقای کیفیت و ماموریت گرایی در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است و در همین راستا نیز فعالیت های دانشگاه توسعه کمی نخواهد داشت.

امید افزود: در این زمینه نیز مراکزی که حدنصاب کیفی لازم را نداشته باشند به صورت تجمیع یا خاتمه همکاری، محدود می شوند تا به سطح بالاتری از کیفیت برسند.

وی ادامه داد: علاوه بر این مراکز علمی کاربردی در گروه های تحصیلی دانشگاه و همچنین زیرگروه های آنها باید به صورت تخصصی کار کنند و در سایر حوزه ها ورود پیدا نکنند تا ماموریت گرایی در دانشگاه به نحو مطلوب انجام شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: در همین راستا تاسیس مراکز رشد، تشکیل شرکت های دانش بنیان و فعالیت های فناورانه نیز در اولویت های کاری دانشگاه قرار دارد.

امید افزود: در حال حاضر حدود ۱۲ مرکز رشد و نوآوری در دانشگاه علمی کاربردی سطح کشور فعالیت دارند.

وی ادامه داد: همچنین افزایش مقاطع بالاتر از کارشناسی تا پایان سال ۹۸ در کشور در دستور کار نیست.