به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو گزارش منتشر شده مورخ ۲ مهرماه ۱۳۹۶ خبرگزاری با عنوان «عدم پرداخت ۳۱ ماه حقوق کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت» سازمان خصوصی‌سازی توضیحاتی را ارایه کرد:

به استناد بند ۴ ماده یک آیین‌نامه اجرای توزیع سهام عدالت، شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی به منظور همکاری در امر شناسایی و ثبت‌نام مشمولین این طرح، به صورت سهامی خاص و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شرکت‌های غیردولتی تشکیل گردیده‌اند.

مزید استحضار بر اساس ضوابط و مقررات موجود فرایند شناسایی و ثبت‌نام مشمولین سهام عدالت در پایان سال ۱۳۹۳ خاتمه یافته و عملا مهمترین وظیفه و فعالیت این شرکت‌ها به پایان رسیده است که بر این اساس پرداخت هر گونه وجه به شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، از محل بودجه دولت فاقد وجاهت قانونی است. امید است با تعیین تکلیف لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نحوه ادامه فعالیت شرکت‌های تعاونی مزبور مورد واکاوی جدی قرار گرفته و در این خصوص اخذ تصمیم قطعی صورت گیرد.

سیدجعفر سبحانی

مشاور رئیس کل سازمان