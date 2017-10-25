مسئولان باید برای حضور دانشجویان در عتبات بیشتر تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، حجت الاسلام والمسلمین نجف نجفی روحانی حضور دانشگاهیان در عتبات را فرصت بزرگی برای تحول رفتاری در نسل جوان خواند و گفت: زیارت باید سرآغاز زندگی نوینی باشد و پس از آن انسان با الگوگیری از امام معصوم (ع) که میزان سنجش اعمال و اعتقادات زائر است، متحول شود، زیرا زائر باید پس از سفر رفتارش متناسب با رفتار ائمه معصوم (علیه السلام) باشد.

وی دانشگاهیان را قشر اثر گذار در فرهنگ جامعه خواند و تاکید کرد: افزایش حضور نسل تحصیلکرده و جوان در عتبات عالیات آثار و برکات زیادی را برای فرد و جامعه در پی خواهد داشت.

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در عراق افزود: بنابراین باید به گونه ای برنامه ریزی و مورد حمایت قرار گیرد که بیشترین حضور را در این اماکن مقدسه داشته باشند؛ زیرا این کار یکی از برنامه های فرهنگی بسیار ناب و اصیل است که آثار آن در زندگی دانشجویان بروز و ظهور خواهد کرد.