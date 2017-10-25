امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه علمی کاربردی و استانداری لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه همایش ۲۵ امین سالگرد تاسیس دانشگاه علمی کاربردی، معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

همچنین ادارات صنعت، معدن و تجارت لرستان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بسیج علمی لرستان، اتاق بازرگانی خرم آباد و نیروی انتظامی لرستان با دانشگاه علمی کاربردی لرستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

بر اساس این گزارش، در این همایش که با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور برگزار شد، از دانشجویان نمونه این دانشگاه در لرستان تجلیل شد.