  1. استانها
  2. لرستان
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۰۹

با حضور مسئولان صورت گرفت؛

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه علمی کاربردی و استانداری لرستان

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه علمی کاربردی و استانداری لرستان

خرم‌آباد- دانشگاه جامع علمی کاربردی و استانداری لرستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه همایش ۲۵ امین سالگرد تاسیس دانشگاه علمی کاربردی، معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

همچنین ادارات صنعت، معدن و تجارت لرستان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بسیج علمی لرستان، اتاق بازرگانی خرم آباد و نیروی انتظامی لرستان با دانشگاه علمی کاربردی لرستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

بر اساس این گزارش، در این همایش که با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور برگزار شد، از دانشجویان نمونه این دانشگاه در لرستان تجلیل شد.

کد مطلب 4124960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها