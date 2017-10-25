۳۰ هزار مورد استاندارد در کالاهای خدماتی و تولیدی تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش گرامیداشت هفته استاندارد با حضور مسئولان در کرمانشاه برگزار شد و از واحدهای نمونه و فعالان استاندارد استان تقدیر به عمل آمد.

رئیس پژوهشگاه استاندارد ایران در این همایش طی سخنانی اظهار داشت: ۹ پژوهشکده در ۹ منطقه کشور ایجاد و نخستین پژوهشکده منطقه‌ای کشور در کرمانشاه ایجاد و راه اندازی شد.

حسن سرشتی بیان کرد: اولین پژوهشگاه کشور در کرج راه‌اندازی شده و هم اکنون با ۱۱۰ آزمایشگاه، ۴۸ عضو هیئت علمی و ۳۰۰ پرسنل ارائه خدمت میکند.

وی با بیان اینکه در هر منطقه از کشور یک پژوهشکده راه اندازی می‌شود، گفت: ترویج استاندارد از مهمترین رسالت‌های سازمان استاندارد ایران است و مقوله استاندارد باید به صورت فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: تاکنون ۳۰ هزار مورد استاندارد در زمینه کالاهای خدماتی و تولیدی کشور تدوین شده که حدود سه درصد آن شامل استاندارد اجباری است.

سرشتی سلامت و امنیت مردم را اولویت اصلی فعالیت‌های سازمان استاندارد ایران عنوان کرد.

نیازی، مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه نیز در این همایش اظهار داشت: در راستای حمایت از محصولات بومی استان در حوزه کشاورزی و صنایع دستی ۱۱ استاندارد بومی تدوین شده است.