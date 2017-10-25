ترکیبی از رانندگی انسان و ماشین در یک خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت نیسان در نمایشگاه اتومبیل توکیو از طرح اولیه خودروIMx، خودرویی تمام الکتریک رونمایی کرده است.

به گفته این شرکت این اتومبیل را می توان در سفرهای جاده ای استفاده کرد. در این طرح از نسل آتی فناوریPro Pilot استفاده شده که ترکیبی از رانندگی انسان و ماشین است.

کاربر می تواند با فشار دکمه و به راحتی از وضعیت رانندگی انسان به این وضعیت تغییر کند. در وضعیت Pro Pilot فرمان خودرو در داشبورد جمع می شود و صندلی ها عقب تر می روند تا فضای کابین خودرو راحت تر شود.

همچنین نیروی لازم برای حرکت خودرو نیز از خیابان تامین می شود. دو موتور در جلو و عقب خودرو نیرویی معادل ۴۲۹ اسب بخار را به تمام چرخ ها منتقل می کنند. پک باتری خودرو نیز با هر بار شارژ می تواند ۶۰۰ کیلومتر طی کند.

همچنین نیسان در داخل خودرو ابزارها وبخش های اطلاع دهنده را در یک نمایشگر ترکیب کرده که دور تا دور خودرو را در برمی گیرد. راننده می تواند با حرکات دست و چشم این نمایشگر را کنترل کند.