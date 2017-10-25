اورژانس قزوین در مرز خسروی بیمارستان صحرایی برپا می کند

احمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین جهت ارائه خدمات درمانی به زائرین اربعین حسینی با عنایت دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین امروز جهت برپا کردن بیمارستان صحرایی و استقرار در آن محل راهی مرز خسروی در استان کرمانشاه شدند.

وی افزود: طبق مراسم هر ساله پیاده روی زائرین کربلای معلا و نجف اشرف در اربعین حسینی، اورژانس ۱۱۵ استان قزوین با عنایت دانشگاه علوم پزشکی استان قصد دارد بیمارستان صحرایی متشکل از بخش های مختلف همچون اورژانس بیمارستانی، اتاق عمل، آزمایشگاه، سی سی یو، آی سی یو، ارتوپدی، دندان پزشکی و... برپا کند.

قاسمی تصریح کرد: این بیمارستان دارای ۱۱ کانکس های از پیش تعبیه شده است که توسط چادر های مخصوص به هم متصل می شوند که ۱۰ نفر مسئول برپایی و نظارت بر روند درمان بیمارستان، همچنین علاوه بر آن سه دستگاه آمبولانس به تعداد ۹ تکنسین عملیاتی جهت ارائه خدمات درمانی بیمارستانی و پیش بیمارستانی به همراه این تیم اعزام شدند. 🔶🔶🔶

وی تاکید کرد: زائرین عبوری از مرز خسروی می توانند جهت دریافت خدمات درمانی در طول ساعات شبانه روز به این بیمارستان صحرایی مراجعه کنند و این بیمارستان تا سه روز بعد از اربعین حسینی مورخ ۲۱ آبان ماه دایر است.