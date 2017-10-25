  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

آیین بزرگداشت روز نوجوان و شهادت شهید فهمیده برگزار می شود

آیین بزرگداشت روز نوجوان و شهادت شهید فهمیده برگزار می شود

مراسم بزرگداشت روز نوجوان و یادبود شهادت شهید حسین فهمیده دوشنبه ۸آبان در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن "فوق‌العاده"؛ مراسم بزرگ روز نوجوان، به همت خانه نوجوان ایران دوشنبه ۸آبان در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود.

در این مراسم که با هدف بزرگداشت مقام شهید حسین فهمیده و توجه به قشر آینده ساز کشور برگزار می شود، در کنار حضور هنرمندان و مسئولین حوزه کودک و نوجوان، و تجلیل از نوجوانان نخبه کشور، فیلم ۲۱روز بعد نیز با حضور عوامل آن اکران خواهد شد.

لازم به ذکر است که خانه نوجوان ایران، موسسه ای است خودجوش که با محوریت تولید تنها روزنامه تخصصی ویژه نوجوانان تبدیل به بزرگترین پاتوق نوجوانان هنرمند کشور شده است.

این مراسم ۸ آبان ماه از ساعت ۱۸ در آمفی تئاتر فرهنگسرای اشراق برگزار می گردد و حضور برای نوجوانان علاقمند آزاد است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی @khanehnojavaniran مراجعه کنید.

کد مطلب 4124975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها