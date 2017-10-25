آیین بزرگداشت روز نوجوان و شهادت شهید فهمیده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن "فوق‌العاده"؛ مراسم بزرگ روز نوجوان، به همت خانه نوجوان ایران دوشنبه ۸آبان در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود.

در این مراسم که با هدف بزرگداشت مقام شهید حسین فهمیده و توجه به قشر آینده ساز کشور برگزار می شود، در کنار حضور هنرمندان و مسئولین حوزه کودک و نوجوان، و تجلیل از نوجوانان نخبه کشور، فیلم ۲۱روز بعد نیز با حضور عوامل آن اکران خواهد شد.

لازم به ذکر است که خانه نوجوان ایران، موسسه ای است خودجوش که با محوریت تولید تنها روزنامه تخصصی ویژه نوجوانان تبدیل به بزرگترین پاتوق نوجوانان هنرمند کشور شده است.

این مراسم ۸ آبان ماه از ساعت ۱۸ در آمفی تئاتر فرهنگسرای اشراق برگزار می گردد و حضور برای نوجوانان علاقمند آزاد است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی @khanehnojavaniran مراجعه کنید.