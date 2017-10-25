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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۲۳

استاندار خراسان شمالی مطرح کرد:

شهرداری‌ها برای تغییر کاربری فضای مدارس خراسان شمالی کمک کنند

شهرداری‌ها برای تغییر کاربری فضای مدارس خراسان شمالی کمک کنند

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها در مسیر تغییر کاربری فضای مدارس به آموزش‌وپرورش استان کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش خراسان شمالی اظهار کرد: تغییر کاربری فضاهای مدارس به تجاری، کمک خوبی برای تأمین منابع پایدار در آموزش‌وپرورش است.

صالحی افزود: تمام بدهی‌های آموزش‌وپرورش خراسان شمالی تا پایان سال ۹۵، به شهرداری‌ها پرداخت‌شده است.

وی همچنین از سفر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به خراسان شمالی خبر داد و گفت: خانم ابتکار دوشنبه هفته آینده به استان سفر می‌کند.

استاندار خراسان شمالی گفت: در این سفر بنا داریم برای احداث مرکز آموزشی شبانه‌روزی دخترانه در رازوجرگلان رایزنی داشته باشیم.

صالحی بابیان اینکه نمایشگاه الکامپ نیز در روز دوشنبه هفته آتی افتتاح می‌شود، تصریح کرد: این نمایشگاه فرصتی برای آشنایی دانش آموزان با مطالب مرتبط با رایانه و فضای مجازی است.

وی با اشاره به فرارسیدن روز ۱۳ آبان گفت: در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دانش آموزان و دانشجویان با حضور در راهپیمایی صلاب میهن اسلامی را به اثبات می‌رسانند.

کد مطلب 4124976

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