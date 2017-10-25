به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزشوپرورش خراسان شمالی اظهار کرد: تغییر کاربری فضاهای مدارس به تجاری، کمک خوبی برای تأمین منابع پایدار در آموزشوپرورش است.
صالحی افزود: تمام بدهیهای آموزشوپرورش خراسان شمالی تا پایان سال ۹۵، به شهرداریها پرداختشده است.
وی همچنین از سفر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده به خراسان شمالی خبر داد و گفت: خانم ابتکار دوشنبه هفته آینده به استان سفر میکند.
استاندار خراسان شمالی گفت: در این سفر بنا داریم برای احداث مرکز آموزشی شبانهروزی دخترانه در رازوجرگلان رایزنی داشته باشیم.
صالحی بابیان اینکه نمایشگاه الکامپ نیز در روز دوشنبه هفته آتی افتتاح میشود، تصریح کرد: این نمایشگاه فرصتی برای آشنایی دانش آموزان با مطالب مرتبط با رایانه و فضای مجازی است.
وی با اشاره به فرارسیدن روز ۱۳ آبان گفت: در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دانش آموزان و دانشجویان با حضور در راهپیمایی صلاب میهن اسلامی را به اثبات میرسانند.
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