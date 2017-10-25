به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند ظهر چهارشنبه در جلسه پدافند غیر عامل شهرستان نهاوند، افزود: ۱۵۳۶ هکتار از اراضی شهرستان باید در سال جاری به سیستم آبیاری قطره‌ای مجهز می شد که خوشبختانه تاکنون۴۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان به این سیستم مجهز شده که با این مقدار شهرستان توانسته ۳برابر مقدار پیش بینی شده کار کند.

وی در سخنانی با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی یک رویکرد است و با استفاده از امکانات خدادادی در کشور می توان برخی صنعت ها همچون صنعت گردشگری را راه اندازی کرد.

حمیدوند اضافه کرد: ظرفیت تولید در کشور را باید با دو هدف کلی دنبال کرد و آن دو هدف عدم وابستگی به دیگران و صادرات مازاد تولید به سایر کشورها است.

حمیدوند افزود: با این اهداف می توان ارز را در جاهایی که مورد نیاز است همچون تولید، صنعت و عمران صرف کرد و بدین ترتیب صادرات کشور نسبت به گذشته افزایش می یابد.

فرماندار نهاوند عنوان کرد: به هر نحوی که امکان داشته باشد قصد داریم در توسعه شهرک های صنعتی و گلخانه ها فعالیت کنیم و در این راه برای کسانی که قصد فعالیت در این بخش را دارند تسهیلات در نظر می گیریم.