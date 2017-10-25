طرح پرداخت الکترونیک کرایه های تاکسی خطی

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه حاجوی با اعلام این مطلب افزود: تمامی تاکسی های خطی سطح منطقه به نرم افزار فون پی مجهز هستند و شهروندان هم با نصب این نرم افزار بروی گوشی موبایل خود می توانند کرایه خود را به صورت الکترونیک پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه حذف پول‌ کاغذی از جمله اهداف اصلی اجرای این طرح است، عنوان کرد: از طریق اجرای این طرح معضل ناشی از پول خرد که کماکان به دردسری برای راننده و مسافر تبدیل شده، از میان می رود.

شهردار منطقه ۷ در ادامه از اجرای طرح تعویض تاکسی های فرسوده منطقه خبر داد و گفت: ۶۵۰ دستگاه تاکسی فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومی منطقه فعالیت دارند که ۹۵ درصد تاکسی هایی که تولید سال ۸۶ به قبل هستند در طرح تعویض تاکسی فرسوده ثبت نام کرده اند.

وی اظهار کرد: با جایگزینی تاکسی های فرسوده ناوگان تاکسیرانی منطقه نفسی تازه خواهد کشید.