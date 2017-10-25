رئیس سازمان میراث فرهنگی به مقام شامخ شهدای سرخه ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان بعدازظهر چهارشنبه در آغاز سفر دو روزه خود به استان سمنان و در بدو ورود به زادگاه رئیس جمهور، به گلزار شهدای سرخه رفت تا در مراسم تجدید پیمان با شهدای انقلاب اسلامی شرکت کند، در این مراسم معنوی استاندار سمنان نیز حضور دارد.

مونسان در این مراسم ضمن بیان اینکه امروز هرچه داریم از شهدا است، گفت: باید قدردان مجاهدات این بزرگمردان باشیم که نعمت امنیت، ولایت فقیه، کشور مقتدر و با صلابت را امروز از آنها به هدیه داریم.

وی افزود: تجدید پیمان با شهدا دو ویژگی دارد نخست آنکه روح انسان را جلا می بخشد و سپس اینکه به یاد مسئولان می آورد که چه افرادی رفته اند تا امروز یادگار خدمت رسانی به مردم نصیب مسئولان شود لذا باید قدردان این امنیت بود.

رونمایی از پلاک منزل پدری روحانی دیگر برنامه امروز مونسان در سرخه است.