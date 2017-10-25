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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۴۲

در جلسه اهدای احکام شورای اصناف تأکید شد؛

حمایت از اصناف و تولیدات داخلی مهم ترین عامل شکوفایی اقتصاد است

حمایت از اصناف و تولیدات داخلی مهم ترین عامل شکوفایی اقتصاد است

در راستای اجرا و توجه به "اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی"، احکام شورای اصناف منطقه۲۱ توسط رحمانی شهردار این منطقه اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه مهندس رحمانی شهردار منطقه با استقبال از تشکیل شورای اصناف در منطقه۲۱ گفت: با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به نام سال "اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال" توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)؛ موضوع توجه به تولید و اشتغال می بایست سرلوحه همه فعالیت های دستگاه های اجرایی و خدمت گذار در کشور قرار گیرد و در همین راستا تشکیل شورای اصناف در این منطقه که ویژگی منحصربفرد هم نشینی صنعت و سکونت در کنار همدیگر را دارا است؛ گامی در این مسیر تلقی شده که می‌تواند به پویایی اشتغال و کارآفرینی در منطقه۲۱ یاری رساند.

شهردار منطقه۲۱ با تاکید بر اهداف مهم تشکیل این شورای صنفی تصریح کرد: اهداف پیش روی این تشکّل حمایت از راه اندازی کسب و کار، جلوگیری از ضرر و زیان و بقای شغل است.

رحمانی در همین راستا افزود: شورای اصناف می‌تواند به عنوان نوعی چتری حمایتی از مشاغل مختلف عمل کرده و آنها را در زمینه های گوناگون مانند بیمه، مالیات، بهره گیری از تجارب، شکوفایی اقتصادی، ارائه مشاوره های حقوقی، اطلاع کسبه از حق و حقوق خود و مواردی از این دست یاری دهد.

خاطر نشان می شود؛ سال ۱۳۹۶، دومین سال تشکیل شورای اصناف منطقه۲۱ است، و در سال گذشته (۱۳۹۵) که شورای اصناف منطقه ۲۱ به عنوان شورای نمونه شهر تهران انتخاب شد؛ فعالیت این شورای منطقه ای بر موضوعات آموزشی، متمرکز بوده و حدود۳ هزار ۵۰۰ نفر از خدمات آن بهره مند شدند.

کد مطلب 4124989

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