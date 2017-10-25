حمایت از اصناف و تولیدات داخلی مهم ترین عامل شکوفایی اقتصاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه مهندس رحمانی شهردار منطقه با استقبال از تشکیل شورای اصناف در منطقه۲۱ گفت: با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به نام سال "اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال" توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)؛ موضوع توجه به تولید و اشتغال می بایست سرلوحه همه فعالیت های دستگاه های اجرایی و خدمت گذار در کشور قرار گیرد و در همین راستا تشکیل شورای اصناف در این منطقه که ویژگی منحصربفرد هم نشینی صنعت و سکونت در کنار همدیگر را دارا است؛ گامی در این مسیر تلقی شده که می‌تواند به پویایی اشتغال و کارآفرینی در منطقه۲۱ یاری رساند.

شهردار منطقه۲۱ با تاکید بر اهداف مهم تشکیل این شورای صنفی تصریح کرد: اهداف پیش روی این تشکّل حمایت از راه اندازی کسب و کار، جلوگیری از ضرر و زیان و بقای شغل است.

رحمانی در همین راستا افزود: شورای اصناف می‌تواند به عنوان نوعی چتری حمایتی از مشاغل مختلف عمل کرده و آنها را در زمینه های گوناگون مانند بیمه، مالیات، بهره گیری از تجارب، شکوفایی اقتصادی، ارائه مشاوره های حقوقی، اطلاع کسبه از حق و حقوق خود و مواردی از این دست یاری دهد.

خاطر نشان می شود؛ سال ۱۳۹۶، دومین سال تشکیل شورای اصناف منطقه۲۱ است، و در سال گذشته (۱۳۹۵) که شورای اصناف منطقه ۲۱ به عنوان شورای نمونه شهر تهران انتخاب شد؛ فعالیت این شورای منطقه ای بر موضوعات آموزشی، متمرکز بوده و حدود۳ هزار ۵۰۰ نفر از خدمات آن بهره مند شدند.