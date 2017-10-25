به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر محمودی ظهر چهارشنبه در همایش «اقتصاد و سرمایه» در همدان بابیان اینکه نمایشگاه اقتصاد و سرمایه ابتکار استان همدان بوده که برای دومین سال در حال برگزاری است، گفت: قرار بود همایش و نمایشگاه به صورت مجزا در مرکز همایش‌های بین‌المللی و قرآنی برگزار شود ولی برای همپوشانی در کنار نمایشگاه الکامپ قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سعی شده تا از ایده‌ها و نظرات جوانان در راستای این نمایشگاه استفاده شود، گفت: براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید از ظرفیت‌های داخلی استفاده کرده و ایده‌های جوانان را به کار بست.

محمودی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های ابلاغی وزارت اقتصاد، استفاده از ایده‌های خلاق بخش خصوصی و توسعه و توانمندی این عرصه است، گفت: برگزاری این همایش می‌تواند یکی از پیش‌نیازهای رونق تولید در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.

برگزاری همایش‌ها و استفاده از ایده‌های خلاقانه بخش خصوصی در دستور کار است

وی عنوان کرد: برگزاری همایش‌ها و استفاده از ایده‌های خلاقانه بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته و از رسالت‌های اساسی محسوب می‌شود.

محمودی با اشاره به اینکه تلاش ما به عنوان اداره کل اقتصاد و دارایی در راستای بهبود فضای کسب و کار و پیگیری این امور است، اظهار داشت: برپایی این نمایشگاه می‌تواند به نوعی خلأ وجود حلقه واسط بین بخش خصوصی و دولتی را جبران کرده و زمینه استفاده از ایده‌های خلاق در حوزه کارآفرینی را فراهم کند.

وی با ابراز امیدواری مبنی براینکه خروجی این نمایشگاه در رشد سرمایه‌گذاری استان اثربخش باشد، عنوان کرد: اولویت کاری استان همدان، حمایت همه جانبه از سرمایه‌گذار بوده و در این نمایشگاه ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و بانکی دیده شده است.

برگزاری همایش بازار سرمایه و بورس در استان همدان

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با اعلام اینکه در ابتدای راه بوده و باید فعالیت بیشتری در این زمینه انجام شود، اظهار داشت: به دنبال برگزاری همایش بازار سرمایه و بورس در استان همدان هستیم تا فعالان اقتصادی با این حوزه نیز آشنا شوند و بتوان اتکا به بانک‌ها به عنوان تامین کننده مالی را کاهش داده و استفاده از بازار سرمایه و بورس را افزایش داد.

وی عنوان کرد: دستیابی به رشد بالای اقتصادی به ویژه در دهه‌های اخیر ذهن بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را به خود مشغول کرده و به یکی از دغدغه‌های همیشگی اقتصاددانان و سیاستمداران در کشورهای مختلف تبدیل شده است.

سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی کشور و استان تاثیر مثبتی دارد

محمودی بابیان اینکه عوامل متعددی بر رشد اقتصادی تاثیر گذار است، گفت: برخی از این عوامل تاثیر مثبت و برخی دیگر تاثیر منفی از خود به جای می‌گذارند که از جمله مهمترین عواملی که بر رشد اقتصادی کشور و استان تاثیر مثبتی دارد، سرمایه‌گذاری است.

وی بیان کرد: سال ۹۶ در حالی سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نام‌گذاری شده که یکی از پیش‌نیازها برای رونق تولید، بهبود وضعیت اشتغال در کشور و استان استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، پول و بیمه است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان افزود: نمایشگاه اقتصاد و سرمایه با رویکرد بانکداری، بورس، بیمه، سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال، مسیر آن را هموار می‌کند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان نیز با بیان اینکه باید مشکلات واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گیرد تا راهکاری برای حل آنها ارائه شود، گفت: براساس آمار مرکز آمار ایران استان همدان از نظر اشتغالزایی سومین استان کشور است و تلاش‌ها باید ادامه یابد تا به وضعیت مطلوب‌تری از نظر اشتغال دست پیدا کنیم

تلاش برای افزایش سطح اختیارات بانک‌ها

هادی خورشیدی با بیان اینکه بانک‌های استان همدان اختیاراتی دارند که محدود بوده و سبب می‌شود تا پروژه‌های بزرگ برای تایید راهی تهران شوند، گفت: استاندار همدان پیگیری‌هایی برای واحدهای تولیدی استان همدان داشته و جلسات بسیاری با مدیران عامل بانک‌ها دارد اما انتظار می‌رود اقدام لازم برای افزایش سطح اختیارات بانک‌ها صورت گیرد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان اصلاح نظام بانکداری را یکی از مطالبات بانک‌ها و فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: مقررات عقود اسلامی سال ۶۲ در مجلس مصوب شد و همان سال مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما قرار بود ۵ سال به صورت آزمایشی باشد اما تاکنون همان قانون پابرجاست و تغییری نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر بر سود سپرده‌ها نظارت نشود انتظار کاهش سود تسهیلات بیهوده بوده و بخش خصوصی زمین گیر می‌شود، گفت: وزیر اقتصاد اعلام کرده بانک‌هایی که قانون سود بانکی را رعایت نکنند جریمه شده و از این طریق با آنها برخورد می‌شود که این خود چراغ سبزی برای تخلف بانک‌ها در زمینه پرداخت سودهای بیشتر است.

وی تاکید کرد: اگر مقام معظم رهبری، دولت، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس، قوه قضاییه و همه مسئولان دغدغه ایجاد اشتغال دارند و می‌خواهند سرمایه‌گذاری به سمت تولید سوق داده شود باید بانک‌ها از بنگاه‌داری دست بردارند.