ارائه خدمات بیمه سلامت تنها در مراکز دولتی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوبان بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تغییرات در بیمه سلامت همگانی، اظهار کرد: با اعمال تغییرات جدید مقرر شد از ابتدای آبان ماه امسال تمامی کسانی که بیمه سلامت همگانی دارند فقط از بخش دولتی خرید خدمت کنند.

وی با بیان اینکه این افراد می توانند با مراجعه به مراکز دولتی اعم از بیمارستان های دولتی، کلینک های وِیژه دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی از خدمات بیمه سلامه بهره مند شوند، بیان کرد: همچنین این افراد در صورت مراجعه به مراکز دولتی می توانند با مراجعه به هر کدام از داروخانه های سطح شهر دارو مورد نیاز خود را با فرانشسیت ۳۰ درصد دریافت کنند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی اضافه کرد: اما چنانچه این افراد به مراکز خصوصی مراجعه کنند باید هزینه ویزیت و دارو خود را به صورت آزاد پرداخت کنند.

دریافت خدمات از بخش خصوصی با دفترچه بیمه سلامت ایرانیان

خوبان عنوان داشت: علاوه بر این افرادی که دارای تملک مالی بهتری هستند و می خواهند از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند می توانند ۵۰ درصد حق بیمه خود را پرداخت کرده ودفترچه بیمه سلامت ایرانیان را دریافت کنند.

وی ادامه داد: با پرداخت این مقدار حق بیمه که معادل ۲۴۰ هزار تومان در سال می شود افراد تحت پوشش می توانند به تمامی مراکز درمانی دولتی و خصوصی مراجعه کرده و از خدمات بیمه استفاده کنند همچنین دارو آن ها نیز تحت پوشش بیمه خواهد بود.

به گفته مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی این قانون که قرار بود از ابتدای شهریور ماه اجرایی شود به دلیل فراهم نبودن امکانات و زیرساخت ها با دستور وزیر بهداشت با دو ماه تاخیر اجرایی شده است.

خوبان با اشاره به اینکه برابر با قانون بیمه همگانی قرار بود همه مردم ایران دارای یک بیمه باشند، بیان داشت: این افراد شامل تمامی مردم ایران و اتباع خراجی ساکن در ایران می شود.

بهره مندی ۲۰ هزار نفر از بیمه سلامت همگانی

وی با بیان اینکه برای ایرانی ها در ابتدا قرار بود که آزمون وسع از ابتدای شهریور ماه اجرا شود، بیان داشت: بر اساس این قانون میزان وسع افراد مشخص و افراد نیازمند باید از سوی بهزیستی و کمیته امداد به بیمه سلامت معرفی می شدند و از خدمات رایگان آن بهره مند می شدند که دولت هنوز نتوانسته این قانون را اجرا کند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با بیان اینکه متولی اجرای این قانون از سوی دولت وزارت تعاون تعیین شده است، بیان کرد: به عقیده من تا زمانی که این قانون اجرا نشده نباید دولت تغییرات بیمه سلامت را اجرایی می کرد.

خوبان در خصوص زیرساخت های موجود در استان برای اعمال تغییرات بیمه سلامت و ناراضایی مردم در این زمینه، گفت: قائم مقام وزیر بهداشت در استان رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است که اگر چنانچه ارائه خدمات بهداشتی در استان با مشکل روبه رو است باید به وزیر اعلام کند تا سازو کار آن فراهم شود.

وی ادامه داد: بیمه سلامت تنها یک پذیرنه است و اطلاع ندارد که آیاد بیمارستان ها و مراکز دولتی سطح شهر امکان ارائه خدمات دارند یا خیر.

به گفته مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در حال حاضر بالغ بر ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر در خراسان جنوبی از خدمات بیمه سلامت همگانی بهره مند می شوند.

۱۴۸۰ تبعه خارجی تحت پوشش بیمه سلامت استان هستند

خوبان در خصوص بیمه سلامت برای اتباع خارجی نیز گفت: از سال ۹۳ قرار بر این شد که اتباع خارجی ساکن در ایران با مراجعه به بیمه سلامت ایران بیمه شوند.

وی، حق بیمه سالانه برای اتباع خارجی را ۴۸۰ هزار تومان برای هر نفر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بالغ بر یک هزار و ۴۸۰ نفر از اتباع خارجی ساکن در خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند.