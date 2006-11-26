تشریح آخرین وضعیت بدهی های پرسپولیس/ پرداخت 170 هزار دلار برای رهایی از محرومیت فیفا

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ضمن اعلام این خبر افزود: خوشبختانه پرونده شکایت یان نیکولوسکی که وارد مراحل خطرناکی شده بود با پرداخت مبلغ 98 هزار دلار به این بازیکن خاتمه یافت و فیفا صبح روز شنبه با ارسال نامه ای ضمن تشکر، از بسته شدن پرونده این بازیکن در کمیته انضباطی فیفا خبر داد.

انصاری فرد افزود: شکایت نیکولوسکی موجب شد تا 6 امتیاز از امتیازهای تیم پرسپولیس در فصل گذشته کسر شود و اگر مطالبات او پرداخت نمی شد کمیته انضباطی فیفا تا پایان ماه جاری میلادی رأی به سقوط تیم پرسپولیس به رقابتهای لیگ جام آزادگان می داد. ما نیز علیرغم مشکلات مالی فراوان بدهی های سابق باشگاه به مربیان و بازیکنان خارجی را پرداخت کردیم و مطالبات نیکولوسکی را هم در سه قسط 35،50 و 13 هزار دلاری به حساب او واریز کردیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره شکایت ساشا ایلیچ گفت: جادارد از ساشا ایلیچ و دوستانش که در بسته شدن پرونده نیکولوسکی همکاری ویژه ای با باشگاه پرسپولیس داشتند تشکر کنم. ایلیچ هم مبلغ 35 هزار دلار طلب دارد که ما 25 هزار دلار آن را سه هفته پیش به او پرداخت کردیم و او علیرغم عدم دریافت ده هزار دلار از مطالباتش با ارسال نامه ای به فیفا از حل و فصل مشکلاتش با باشگاه پرسپولیس خبر داد و فیفا نیز اعلام کرد که بعد از پرداخت حق الزحمه 4 هزار دلاری کمیته انضباطی فیفا پرونده این بازیکن نیز بسته می شود.

انصاری فرد در توضیح آخرین وضعیت شکایت وینگو بگوویچ به فیفا گفت: بگوویچ به علت عدم دریافت 75 هزار دلار از مطالباتش به فیفا شکایت کرده بود که حدود سه ماه پیش 35 هزار دلار و سه هفته قبل نیز ده هزار دلار آن پرداخت شد.در حال حاضر نیز 25 هزار دلار از مطالبات او که مربوط به مدیربرنامه هایش می شود باقی مانده است . در این زمینه ما براساس توافقی که داشته ایم قرار است بگوویچ با ارسال نامه ای به فیفا از دریافت تمامی مطالباتش خبر دهد و ما نیز در آینده 25 هزار دلار باقی مانده را به مدیربرنامه هایش پرداخت کنیم.

انصاری فرد تصریح کرد: با مدیربرنامه های دو بازیکن پانامایی و رافائل هم در حال مذاکره هستیم تا مطالبات آنها را نیز به نوعی پرداخت کنیم.مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: باشگاه علیرغم مشکلات مالی با پرداخت بیش از 170 هزار دلار به نیکولوسکی، بگوویچ و ایلیچ پرونده شکایت این بازیکنان را در فیفا بست. این در حالی است که این بدهی ها مربوط به سالهای گذشته بوده اما باشگاه برای مواجه نشدن با محرومیت های سنگین فیفا این بدهی ها را پرداخت کرده است.

انصاری فرد درباره تسویه حساب مالی با آری هان سرمربی سابق تیم پرسپولیس گفت: برخلاف برخی خبرها آری هان از پرسپولیس به فیفا شکایت نکرده و طی نامه ای خواهان دریافت طلب60 هزار دلاری دستیارانش شده است که در این زمینه مذاکراتی با مدیربرنامه های ایشان داشته ایم .

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پایان تصریح کرد:در این زمینه جا دارد از نفراتی مثل عیسی ترائوره،محمود خوردبین، افشین پیروانی، رضا شاهرودی ، مهرداد میناوند ، امیرحسین اصلانیان و ... که علیرغم داشتن طلب از باشگاه به فدراسیون فوتبال یا فیفا شکایت نکرده اند تشکر و قدردانی کنم . انشاءا... که بتوانیم با همکاری هیأت مدیره و سازمان تربیت بدنی و اتخاذ یک راه حل اساسی بیش از چهار و نیم میلیارد بدهی که از سالهای گذشته برجا مانده است را تأمین و به نوعی پرداخت کنیم تا باشگاه برای پیاده کردن برنامه های موردنظر با چالش ها و مشکلات عدیده مواجه نباشد.