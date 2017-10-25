به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خلفی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای همخانواده روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل تصریح کرد: برخورد انفعالی با رسانه صحیح نیست و انتقاد رسانهها میتواند در برخی مواقع راهگشا باشد.
وی به ضرورت توجه مدیران صنعتی به انتقاد رسانهها شد و افزود: رسانهها قدرت نفوذ قابلتوجهی در بین افکار عمومی دارند و این ظرفیت میبایست مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: به ویژه با بروز و ظهور رسانههای دیجیتالی میبایست از ظرفیت اطلاعرسانی و تأثیرگذاری آن ها استفاده گسترده داشت.
خلفی یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته را توجه به افکار عمومی دانست و متذکر شد: در واقع سازمانی موفق است که بتواند روابط مطلوبی با افکار عمومی برقرار کند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به ضرورت تقویت تعاملات درونسازمانی اشاره و تصریح کرد: در صورتی که روابط عمومی مطلوبی در یک مجموعه فراهم شود، زمینه رشد و شکوفایی آن نیز امکانپذیر خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه بخش صنعتی کشور به سیاستهای اقتصاد مقاومتی شد و تأکید کرد: زمانی میتوان سیاستهای اقتصاد مقاومتی را محقق ساخت که مردم کالای ایرانی بخرند.
رئیس مرکز روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت مسیر پیشرفت کشور را ترغیب به استفاده از تولید داخلی دانست و افزود: در عین حال لازم است کیفیت تولیدات داخلی ارتقا یابد تا خود مردم راغب به استفاده از آن باشند.
وی متذکر شد: در تولید کالا میبایست فعالان اقتصادی نیازسنجی کرده و برای تأمین نیازمندی مردم اقدام به تولید کنند.
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