۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۱۰ کد مطلب 4125016 استانها خراسان شمالی ۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۱۰ در محور چمن بید رخ داد: برخورد اتوبوس با کامیون سبب مصدومیت مسافران شد بجنورد_ برخورد اتوبوس با کامیون در محور چمن بید سبب مصدومیت تعدادی از مسافران شد. به گزارش خبرنگار مهر، این تصادف بعدازظهر چهارشنبه در محور چمن بید در خراسان شمالی رخداد و هم اکنون نیروهای امدادی در حال امدادرسانی هستند. اخبار تکمیلی اعلام می شود.
