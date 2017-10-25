منزل پدری دکتر روحانی به موزه تبدیل می شود

علی اصغر مونسان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استان سمنان از ظرفیت های خوب گردشگری برخوردار است، ابراز داشت: سرخه و به خصوص منزل پدری رئیس جمهور می تواند به یک جاذبه گردشگری تبدیل شود،.

وی یادآور شد: دکتر حسن روحانی تا پایان دوره مقطع ابتدایی در شهر سرخه و منزل‌ پدری خود زندگی کردند که این مهم باعث می شود شهر و دیار و منزل پدری وی برای عموم مردم و همچنین گردشگران داخلی و خارجی قابل توجه باشد.

مونسان افزود: منزل پدری رئیس جهور باید همانگونه که از دیرباز بود، نگهداری شود لذا این مکان بدون هیچ گونه دخل و تصرف باید به موزه تبدیل شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با بیان اینکه آثار و دست نوشته های پدر و برادر دکتر روحانی در این خانه موجود است، ابراز داشت: از این مکان جز برای شناساندن محل زندگی وی و تبدیل به موزه ای برای جذب گردشگران و توریست ها نباید استفاده شود.

چندی پیش این منزل برای استقرار و راه اندازی بنیاد شهید شهرستان سرخه در نظر گرفته شده بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی در گلزا شهدا و مزار والدین دکترحسن روحانی نیز حضور یافت و سپس با حضور در منزل پدری وی از پلاک ماندگار منزل حاج اسدالله فریدون پدر ریاست جمهوری اسلامی ایران رونمایی کرد.