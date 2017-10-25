به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «یورونیوز»، «کارلوس پیگدمون» رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا تأئید کرد که قرار است با حضور در مجلس سنای این کشور به تشریح مواضع خود در دفاع از استقلال این منطقه بپردازد.

در شرایطی که تنش میان دولت محلی کاتالونیا و دولت مرکزی اسپانیا ادامه دارد، «کارلس پوگدمونت» رهبر کاتالونیا ضمن حضور در سنای این کشور مواضع خود را تشریح می‌کند.

بر این اساس، وی پنجشنبه شب یا جمعه صبح در مجلس سنای اسپانیا شرکت خواهد کرد.

لازم به ذکر است، مجلس سنای اسپانیا قرار است جمعه هفته جاری درباره اجرایی کردن بند ۱۵۵ قانون اساسی و خلع قدرت دولت محلی کاتالونیا و برکناری پوگدمونت تصمیم‌گیری کند.