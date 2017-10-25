آمریکا نباید توافق هسته ای با ایران را لغو کند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نشستی با عنوان «تصمیم رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران- گام بعدی» با حضور نمایندگانی از رژیم اشغالگر قدس برگزار کرد.

نقاط کور سایت های ایران بازرسی نمی شود

اولین سخنران این نشست، «ایلیانا راس لتنین» رئیس کمیته فرعی خاورمیانه در مجلس نمایندگان آمریکا بدون توجه به ۸ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به تعهداتش در برجام گفت: قرار بود بر سایت های ایران نظارت شود، اما خیلی از نقاط کور تحت بازرسی نیست. الان فرصت خوبی است تا با کمک متحدان اروپایی برای فشار بر ایران تلاش کنیم.

«تد دویچ» عضو ارشد دموکرات کمیته فرعی خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا به عنوان دومین سخنران در این نشست درباره سی و چهارمین سالگرد بمب‌ گذاری مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت بدون اشاره به اقدامات پیدا و پنهان این کشور در حمایت از ایجاد و گسترش تروریسم در جهان به ویژه در خاورمیانه در اظهاراتی سخیف ادعا کرد: ایران با حمایت از تروریسم، برای کشته های حزب الله یابود می گیرد!

باقی ماندن در برجام برای نظارت بر توسعه موشک های بالستیک ایران

نشست با یاوه گوئی های تکراری و نخ نمای «اولی هاینونن» مشاور منع گسترش تسلیحاتی در کمیته فرعی خاورمیانه ادامه یافت که گفت: نگرانی های جدی درباره ایران هسته ای وجود دارد.

«فلیپ گوردن» عضو ارشد شورای روابط خارجی در کمیته فرعی خاورمیانه در مجلس نمایندگان می گوید آمریکا نباید برجام را لغو کند؛ چرا که کشورهای دیگر به آمریکا بی اعتماد می شوند. همچنین ایران می تواند فعالیت های هسته ای خود را دوباره آغاز کند. به نظم این برداشت نامناسب است؛ برجام دارد کار می کند که باید به انجام برسد.

وی ادامه داد: پس از اتمام محدودیت های هسته ای ایران نیز، تهران باید به پروتکل الحاقی پایبند بماند. اگر امروز از برجام خارج شویم؛ دیگر بر توسعه موشک های بالستیک ایران نظارتی نخواهد بود.

«اولی هاینونن» مشاور منع گسترش تسلیحاتی، مارک والاس، مدیر اجرایی اتحاد علیه ایران اتمی و فیلیپس گوردون مهمان کمیته فرعی خاورمیانه هستند.

تضمین جان کری برای نظارت ۲۴ ساعته بر فعالیت های ایران

«مارک والاس» مدیر گروه اتحاد علیه ایران اتمی در کمیته فرعی خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا درباره نحوه هماهنگ سازی اروپا با آمریکا در اعمال تحریم علیه تهران گفت: زمان تحریم ها مهم است. باید با استفاده از توافقات دو حزبی بر این مشکلات علیه تهران فائق آئیم.

ایلیانا راس لتنین، رئیس جمهوریخواه کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقا با حمایت از تصمیم دو هفته پیش ترامپ درباره عدم تأئید پایبندی ایران به برجام گفت: جان کری به ما تضمین داده بود که ۲۴ ساعته بر فعالیت های ایران نظارت می شود؛ اما انجام نشد.

وی ادامه داد: میلیاردها دلار با ایران توافق تجاری با ایران شده است؛ اما باید با متحدانمان جمع شده و تهران را در برابر فعالیت هایش مسئول قرار دهیم.

وادار کردن ایران به پذیرفتن توافق های جدید

«مارک والاس» مدیر گروه اتحاد علیه ایران اتمی در کمیته فرعی خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه گفت: باید برای وادار کردن ایران به پذیرفتن توافق های جدید باید با متحدان خود تماس برقرار کنیم.

وی ادامه داد: متحدان اروپائی ما در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج فارس در معرض خطر نیستند. هرچند برخی شرکت ‌های اروپایی قراردادهایی در تهران امضا کرده‌اند، اما اغلب شرکت‌ها از بیم بازگشت تحریم‌ها، فعلا از ایران دوری کرده‌اند.

والس در ادامه تأکید کرد: اما اگر الان از تلاش برای توافقی بهتر دست بکشیم، شرکت‌های خارجی به ایران سرازیر شده و هرگونه شانسی برای بهبود برجام از بین می‌رود؛ در آن صورت ایران از منافع اقتصادی اروپایی ‌ها به عنوان یک گروگان استفاده می‌کند تا اروپایی‌ها را از تحریم تهران بازدارد.

برد موشک های کروز ایران باید کم شود

وی با بیان اینکه باید برخی موارد به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران اضافه شود؛ گزارش های کنونی آژانس خیلی نگران کننده است، عنوان کرد: اول باید بُرد موشک ها به ویژه موشک های کروز را کم کنیم، این ایده در ابتدای مذاکرات برجام کنار گذاشته شد.

«اولی هاینونن» مشاور منع گسترش تسلیحاتی درباه خدشه دار کردن روابط ایران و حزب الله گفت: باید نیروی قدس را به عنوان یک نیروی خارجی تروریسم در نظر بگیریم و سپس شرکت ها را متقاعد کنیم اگر با سپاه یا نیروی قدس معامله کنید؛ تحریم می شویم.

ایران را از اورانیوم غنی شده تهی کردیم

«فلیپ گوردن» عضو ارشد شورای روابط خارجی در کمیته فرعی خاورمیانه در مجلس نمایندگان گفت: دلیلی که به توافق هسته ای رسیدیم این بود که به ویژه با روسیه به توافق برسیم که بر برنامه هسته ای ایران متمرکز شویم.

وی با بیان اینکه ایران در توافق از ذخیره بخش بزرگی از اورانیوم غنی شده تهی شد و این یکی از دست آوردهای برجام است، مدعی شد که اگر توافق نمی شد؛ ایران چند ماه بعد به تسلیحات هسته ای دست می یافت و هدف از توافق هسته ای جلوگیری از این امر بود، نه اینکه ایران را به غرب نزدیک کند.

«فلیپ گوردن» درباره سیاست رسمی دولت ترامپ در برابر ایران نیز عنوان کرد: این سیاست این است که تهدید کنیم تا از این توافق خارج می شویم. به این طریق کنگره در صدد اصلاح برجام بر می آید.

وی با تاکید بر بی اعتمادی به ایران و اینکه اساس سیاست های آمریکا بر نظام بازرسی ها استوار است، گفت: ممکن است این بازرسی ها تاریخ اعتبار داشته باشد؛ مانند بندهای غروب آفتاب؛ اما ما بر اساس نظام بازرسی کار را به پیش می برسم.

دوست داریم پرسنل اطلاعاتی آمریکا ۲۴ ساعته در ایران باشند

عضو ارشد شورای روابط خارجی در کمیته فرعی خاورمیانه در مجلس نمایندگان با بیان اینکه هیچ کشوری تحت پروتکل الحاقی به سلاح هسته ای دست پیدا نکرده است، ادامه داد: ایران در پروتکل الحاقی ذیل توافق هسته ای باید پایبند باشد.

گوردن در ادامه افزود: ما دوست داریم که پرسنل اطلاعاتی آمریکا ۲۴ ساعته در ایران باشند، اما این کار را فقط در صورت اشغال ایران می توانیم انجام دهیم که ممکن نیست. اگر خودمان نیز به برجام متعهد باشیم می توانیم از متحدان اروپائی بخواهیم نظارت های بیشتری بر ایران بکنند.

وی با تاکید مجدد بر پایبند ماندن آمریکا بر برجام اظهار داشت: نداشتن محدودیت ها بر برنامه هسته ای ایران موجب می شود نتوانیم حتی به مسأله تروریسم برسیم. پس باید این توافق معتبر بماند.

کارا بودن تحریم ها تصوری غلط است

«فلیپ گوردن» درباره اظهارنظر ترامپ درخصوص عدم پایبندی ایران به برجام نیز عنوان کرد: بلافاصله پس از پیام ترامپ علیه برجام پیام روشنی علیه آنچه ترامپ گفته بود؛ دادند. وزیر خارجه آلمان در مصاحبه ای اعلام کرد که رفتار ترامپ روسیه و چین را درکنار هم و در برابر آمریکا قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه اروپائی ها منافع تجاری مهمی در ایران دارند، گفت: تحریم ها موقعی به درد خورد که اروپائی ها را توانستیم یکپارچه کنیم؛ چین و روسیه هم به ما پیوستند. این مسأله که تحریم های ما از دهه سال ۱۹۷۰ تا کنون کارا بود؛ غلط است.

عقب راندن ایران در منطقه

در ادامه این نشست «مارک والاس» مدیر گروه اتحاد علیه ایران اتمی در کمیته فرعی خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا درباره اینکه چه فشارهائی را می توان بر ایران تحمیل کرد، مدعی شد که ایران به گروه های نیابتی خود مانند بشار اسد اجازه حمله شیمیائی به مردمش را می دهد. باید به ایران گفت گه علیه نایبانتان فشار می آوریم. باید از نفوذ و قدرتمان استفاده کرده و ایران را به عقب پس بزنیم.

«اولی هاینونن» درباره نظارت های آژانس نیز عنوان کرد که این نهاد آمار دقیقی درباره اندازه گیری هایش نداده است؛ اما نظارتش ادامه دارد.

راکتور آب سنگین ایران کاملاً پلمپ شده است

گوردن در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که درباره پیمان منع اشاعه هسته ای در دوران ریاست جمهور کِندی با روسیه فقط در این باره توافق شد نه تغییر رفتار مسکو، حال آیا می خواهیم ایران را با یک توافق از همه فعالیت هایش دور کنیم؟ گفت: راکتور آب سنگین کاملاً پلمپ شده است پس نگرانی وجود ندارد. اگر ترامپ عملکرد ایران را تأئید نکند؛ این قبیل موضوعات از بین می رود.

«اولی هاینونن» نیز گفت: کارائی توافق هسته ای این است که با وجود کوتاه تر شدن دوره گریز هسته ای؛ اما باید پس پایان مدت زمان ۱۲ یا ۱۳ سال در آینده درباره انقضای موراد مدت دار در برجام تمهیدات لازم را اتخاذ کنیم تا ایران به تسلیحات هسته ای دست پیدا نکنیم.

«فلیپ گوردن» در پاسخ به سئوالی درباره استفاده از پول های دریافتی ایران از قبل برجام عنوان کرد: اگر ایران در حال به دست آوردن پول است، می تواند چیز بدی هم باشد؛ اما نمی توان دلار به دلار مصرف 1/7 میلیارد دلاری دریافتی ایران را دانست.

وی در ادامه تاکید کرد که من فقط به اجرائی شدن توافق مذکور فکر می کنم؛ چرا که از نظر راستی آزمائی این امر در بلند مدت برای ما بهتر است. ما برای آنچه پس از 8 سال ممکن است در برنامه موشکی ایران به وجود بیاید؛ اکنون فکر کنیم.

تلاش برای تحریم نیروی قدس

«مارک والاس» مدیر گروه اتحاد علیه ایران اتمی در کمیته فرعی خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا با طرح این ادعا که موشک های بالستیک ایران با هدف حمل کلاهک هسته ای طراحی می شود، گفت: باید نیروی قدس را به عنوان نیروی خارجی برچسب زد و پس از تخلف آن را تحریم کرد.

این در حالیست که تا ساعاتی دیگر چهار طرح که یکی درباره اعمال محدودیت هائی درباره فعالیت های موشکی ایران و سه طرح درباره مقاومت حزب الله لبنان است، در مجلس نمایندگان مطرح و سپس درباره آن رأی گیری خواهد شد.