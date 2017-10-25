استفاده از ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رفاهی بعدازظهر چهارشنبه در نشست اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با وکلا و قضات اظهارکرد: برای حل و فصل معضلات اجتماعی راهکارهای مختلفی وجود دارد که می توانیم با استفاده از آنها گام های مثبتی را برداشته و به رفع موانع بپردازیم.

وی افزود: وظیفه قوه قضاییه تنها رسیدگی به شکایت ها نیست و تنها یک پنجم وظایف ما رسیدگی به پرونده های قضایی است و در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز قوه قضاییه مسئولیت هایی را بر عهده دارد.

رفاهی خاطرنشان کرد: توجه به موضع پیشگری از وقوع جرم بسیار مهم است و همه دستگاه ها باید به این مهم توجه داشته باشند و از موازی‌کاری و دوباره‌کاری پرهیز کنند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های مختلف برنامه‌های خود را باید به شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بیاورند و سپس با برنامه‌ای مشترک در جهت رفع آنها اقدام شود.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: در حوزه پیشکیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی تا زمانی که از مردم کمک گرفته نشود موفق نخواهیم بود زیرا قوه قضاییه به تنهایی بودجه و نیروی انسانی کافی برای مقابله با این مهم را ندارد.

وی گفت: شورای اجتماعی محلات، انجمن‌های اولیاء و مربیان و سازمان‌های مردم نهاد ظرفیت‌های خوبی هستند که می توان با حمایت از آنها در راستای پیشگیری از وقوع جرم گام برداشت.

رفاهی گفت: استفاده از این ظرفیت ها با برنامه مشترک بین دستگاهی امکان پذیر است که خوشبختانه خراسان رضوی در بحث پیشگیری از وقوع جرم پیشگام بوده است.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: نکته دیگر بحث برنامه‌محوری است؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، برنامه‌محوری‌ترین معاونت است به گونه‌ای که سال گذشته در کل کشور ۱۵۰۰ برنامه ملی و استانی اجرا شد.