تاکید برنقش زنان درتغییر و تاب آوری برای کاهش روند تخریب کره زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، معصومه ابتکار به مناسبت روز جهانی اقدام برای اقلیم در کانال مجازی خود به نقش زنان در تغییر و تاب آوری برای کاهش روند تخریب کره زمین تاکید کرد و گفت: زنان ما از دشوار شدن وضعیت اقلیم کشور آسیب های بسیاری خواهند دید؛ از معیشت خانواده گرفته تا حاشیه نشینی.. متن این یاداشت بدین شرح است:

به عنوان مثال زنان در کاهش تولید گازهای گلخانه که تاثیر بدی بر وضعیت اقلیمی کره زمین دارد با مصرف بهینه انرژی نقش آفرینی می کنند؛ کاهش مصرف برق، کاهش مصرف گاز، استفاده به اندازه و استاندارد از وسایل گرمایشی و سرمایشی و ...

زنان در افزایش تاب آوری جوامع در مقابله با آثار تغییر اقلیم نیز توانا هستند؛ مانند توانایی اصلاح الگوی کشت و آبیاری و حفاظت از منابع آب و خاک توسط زنان کشاورز و فارغ التحصیلان رشته کشاورزی.

براساس گزارش سازمان هواشناسی، ایران بدترین شرایط تغییر اقلیم را طی دهه های اخیر تجربه می کند و باید برای سازگاری کشاورزی و اقتصاد خرد تلاش بیشتری انجام دهد.

دولت یازدهم در سال ۹۴ برنامه اقتصاد کم کربن را تصویب و سیاست های آن در برنامه ششم توسعه تبدیل به قانون شد. از سوی دیگر برنامه سازگاری و تاب آوری ایران نیز در قانون برنامه ششم مورد توجه است که مهم ترین رویکرد آن کاهش چهل درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی بوده و باید اجرا شود.

زنان ما از دشوار شدن وضعیت اقلیم کشور آسیب های بسیاری خواهند دید؛ از معیشت خانواده گرفته تا حاشیه نشینی. بنابراین باید به نقش مهم خود باور داشته باشند و در این اقدام عظیم ملی که با ماندگاری تمدن سرزمینی ارتباط دارد، پیشگام شوند.