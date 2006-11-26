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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۹:۲۸

با محوریت تحولات خاورمیانه ؛

نشست "یورومد" فردا در فنلاند گشایش می یابد

نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه دریای مدیترانه موسوم به "یورومد" با محوریت اوضاع و تحولات خاورمیانه بویژه لبنان و فلسطین فردا دوشنبه در شهر "تامبر" فنلاند آغاز بکار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیران خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه مدیترانه در نشست دو روزه خود درباره گفتگوی فرهنگ ها، نقش زنان در جامعه و نیز مهاجرت و آموزش به بحث و گفتگو خواهند پرداخت .

 برپایه این گزارش، ضیافت شام فردا شب به بحث و گفتگو درباره روند صلح خاورمیانه اختصاص داده شده است که بار دیگر اختلاف بین اسرائیلی ها و اعراب را نمایان خواهد کرد.

  الجزایر، رژیم صهیونیستی، اردن، لبنان، مراکش، فلسطین، سوریه، تونس و ترکیه به همراه 25 کشور اتحادیه اروپا اعضای " یورومد " را تشکیل می‌دهند.

در همین حال، "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر نیز پیش از عزیمت به فنلاند خاطرنشان کرد که مسائل منطقه ای از جمله اوضاع لبنان و ترور پییر جمییل از مسائل مطرح در این نشست خواهد بود.

کد مطلب 412505

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