نشست "یورومد" فردا در فنلاند گشایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیران خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه مدیترانه در نشست دو روزه خود درباره گفتگوی فرهنگ ها، نقش زنان در جامعه و نیز مهاجرت و آموزش به بحث و گفتگو خواهند پرداخت .

برپایه این گزارش، ضیافت شام فردا شب به بحث و گفتگو درباره روند صلح خاورمیانه اختصاص داده شده است که بار دیگر اختلاف بین اسرائیلی ها و اعراب را نمایان خواهد کرد.

الجزایر، رژیم صهیونیستی، اردن، لبنان، مراکش، فلسطین، سوریه، تونس و ترکیه به همراه 25 کشور اتحادیه اروپا اعضای " یورومد " را تشکیل می‌دهند.

در همین حال، "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر نیز پیش از عزیمت به فنلاند خاطرنشان کرد که مسائل منطقه ای از جمله اوضاع لبنان و ترور پییر جمییل از مسائل مطرح در این نشست خواهد بود.