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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۵۸

پیام تبریک «بشار اسد» برای رئیس‌جمهوری چین

پیام تبریک «بشار اسد» برای رئیس‌جمهوری چین

«بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه با ارسال پیامی برای «شی جینپینگ» همتای چینی خود انتصاب وی به عنوان رهبر حزب کمونیست را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه امروز برای همتای چینی خود پیام تبریک ارسال کرد.

بر اساس این گزارش، اسد در این پیام، انتصاب «شی جینپینگ» به عنوان رهبر حزب کمونیست چین را تبریک گفت. 

رئیس جمهوری سوریه در این پیام تبریک برای رئیس جمهوری چین آرزوی موفقیت کرده است.

بشار اسد همچنین شکوفایی و پیشرفت روزافزون ملت چین در تمامی زمینه ها را خواستار شد.

وی همچنین بر لزوم تقویت روابط میان پکن و دمشق به گونه ای که مصلحت ملت های چین و سوریه را تأمین کند، تأکید کرد.

کد مطلب 4125050

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