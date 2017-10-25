به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، ولی آذروش ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: مجموعه مدیریت شرکت آتیه صبا به دنبال برنامه ریزی برای تولید ثروت در چارچوب تعریف و معرفی زمینه‌های نوین سرمایه گذاری کسب و کارهای همگام و همراه با تحولات دربازارهای نوین بین‌المللی و داخلی است.

وی با بیان اینکه حرکت آتیه صبا بر اساس و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های عمومی دولت و تاکید شخص وزیر کار در خصوص کوچک سازی بدنه دولت، استراتژی شرکت آتیه صبا نیز در این مسیر قرار گرفت.

این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: طی جلساتی که در کمیته اقتصاد مقاومتی صندوق بازنشستگی داشتیم نتیجه تحلیل محتوایی و عملکرد شرکت‌های مالکیتی و با استفاده از نسبت‌های مالی و کسب شناخت جامع از شرکت‌ها و بحث های کارشناسی، در هیئت مدیره شرکت «آتیه صبا» تصمیم به انحلال و تصفیه شرکت های زیان‌ده، کم بازده و یا بدون فعالیت موثر گرفته شد و هم اکنون با این تصمیم فرآیند انحلال این شرکت‌ها آغاز شده است.

جراحی بزرگ در آتیه صبا به عنوان الگوی راهبردی در صندوق

وی این حرکت پیشگامانه را گامی بزرگ برای صرفه‌جویی‌های مالی به نفع بازنشستگان عزیز کشور دانست و تاکید کرد: با نظر مثبت صندوق، برنامه ارزیابی تحلیل شرکت‌های مدیریتی تحت پوشش آتیه صبا انجام شده و برای هر دسته برنامه ای را مشخص کرده ایم. برخی از شرکت ها زیان انباشته خود را با تلاش و کوشش و برنامه ریزی هدفمند به مرور کاهش داده‌اند. تعدادی از شرکت ها می توانند؛ اصلاح ساختار سرمایه ای بهبود عملکرد داشته باشند.

آذروش افزود: شرکت‌هایی نیز هستند که به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن کارخانه‌جات و خط تولید و افزایش روز افزون زیان انباشته قدرت رقابت و حضور در بازار را از دست داده اند و نهایتاً شرکت‌های زیان‌دهی که درصد سهامداری صندوق در آن ها پایین و خروج از آن ها ضروری است. برای همه این دسته‌بندی شرکت، برنامه های راهبردی مشخصی را تعریف کرده است.

وی این حرکت بزرگ یا همان رویکرد جدید آتیه صبا در خروج از بنگاه داری را یک الگو برای تحولات بزرگ در صندوق دانست و افزود: البته در این فرآیند و جراحی بزرگ طبعاً نیروی انسانی شاغل غیر مولد فعلی جای خود را به نیروی انسانی شاغل مولد خواهد داد.

صرفه جویی و انضباط مالی دستاورد عملی ما طی ۹ ماه گذشته بوده است

مدیر عامل آتیه صبا در ادامه سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در دوران مدیریتی خود اشاره کرد و گفت: اولین کاری که طی مدت ۹ ماه گذشته در این مجموعه انجام شد، ایجاد انضباط مالی و اداری از طریق برنامه ریزی، جهت گیری و سیاست گذاری مدون و درست در راستای اشتغال مولد، سامان دادن به وضعیت شرکت ها، حل و رفع مشکلات و معضلات بسیار پیچیده ای که در ارتباط با عدم برنامه‌ریزی های منسجم و هدف دار بوده است.

وی تصریح کرد: به طور قطع انضباط مالی، پرهیز از ایجاد هزینه‌های بدون توجیه اقتصادی و چابک‌تر کردن شرکت برای حرکت در مسیر توسعه از جمله اقداماتی بوده است که انجام داده‌ایم. طی این مدت شرکت آتیه صبا و هیئت مدیره توانست با اتخاذ سیاست‌های صرفه جویانه، بخش زیادی از هزینه‌های جاری در امور مالی و امور اداری را کاهش دهد. موضوعی که با بالا رفتن کیفیت کار نیز همراه شد.

آذروش خاطرنشان کرد: مهمترین شعار ما این بود که در راستای اشتغال مولد که شعار امسال هم هست، صرفه‌جویی را نیز مد نظر داشته باشیم. اقتصاد مقاومتی که مورد تایید و تبیین مقام معظم رهبری قرار گرفت و متاسفانه بیشتر در حرف آن را مطرح می کنیم و نه در عمل، توجه به اقتصاد درون زا و برون نگر است. توجه به اقتصاد مولد و بخش هایی است که باید در مسیر حمایت از تولید داخلی بسترهای آن را فراهم کنیم. هدف ما عمل به راهبردهای اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: برنامه ریزی برای شناسایی مطالبات آتیه صبا از اشخاص حقیقی و حقوقی جزو اولین هدف‌گذاری‌های عملیاتی ما و هیئت مدیره بود که تا کنون حجم قابل ملاحظه ای از مطالبات به مجموعه بازگشته است و یا فرآیند حقوقی پیگیری مطالبات ادامه دارد.

مدیرعامل سابق شرکت انبارهای عمومی یادآور شد: پیش از این مدیریت انبارها را در شرایطی تحویل گرفتیم که سود چندانی نداشت و حتی در پاره ای موارد زیانده هم شده بود. هدف گذاری بزرگی برای به سود رساندن آن انجام دادیم تا در نهایت سود این مجموعه رکورد ۵۵ ساله خود را شکست. این اتفاق از همت بلند بود و با تمام مشکلات ما کار بزرگی را انجام دادیم. در مجموعه بزرگ شرکت آتیه صبا نیز به لطف پروردگار اصلاح ساختاری کل تشکیلات سازمانی، تشکیل کمیته های اجرایی، ساماندهی شرکت ها و توسعه اشتغال را در همه شرکت های زیر مجموعه پیگیری کردیم.

وی با بیان اینکه امروز دوره گفتار درمانی به سر آمده است، اظهار کرد: امروز باید بتوانیم در بازارهای نوین حضور پیدا کرده و اشتغال مولد در مجموعه های اقتصادی ایجاد کنیم. باید روزی که از ما کرانامه بخواهند بتوانیم در قبال عملکرد خود سربلند پاسخگو باشیم.

حراست، بازوی اصلی حفظ منافع هر مجموعه است

آذروش با اشاره به نقش واحد «حراست» در رصد و پالایش نیروی انسانی در هر مجموعه‌ای اظهار کرد: وظایف و نقشی که حراست‌ها در مجموعه های بزرگ دارد بسیار اهمیت دارد. چرا که شما به عنوان بازوهای اصلی و چشم و گوش مجموعه مدیریتی، حافظ منافع و مصالح خانواده بزرگ ما حضور دارید.

وی افزود: نباید به افرادی که هدفی جز آسیب رساندن به مجموعه و منحرف کردن آن از مسیر اصلی ندارند، اجازه فعالیت داد. این مسئولیت سنگینی است که واحد حراست باید به خوبی از عهده آن بر آید. به طور قطع حراست در هر مجموعه ای قابل استناد ترین گزارش ها را به مدیریت ارائه می کند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا همچنین گفت: مسئولیت حراست بسیار سنگین است نباید خدایی نکرده اسیر روابط شویم. اگر این اعتماد خدشه دار شود مسیر تصمیم گیری مدیران مجموعه منحرف خواهد شد. اصلی‌ترین کار حراست این است که نگذارد مجموعه بزرگ آتیه صبا اسیر حاشیه های بی ارزش شود. حراست باید افراد فاقد صلاحیت حرفه ای ، که هیچ گونه انضباط مالی و اداری ندارند، حق‌الناس را رعایت نمی‌کنند و سد راه برنامه های توسعه ای مجموعه آتیه صبا را شناسایی و معرفی کنند تا شدیدترین برخوردها با این افراد شود.