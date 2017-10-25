همایش ملی شهرداران ایرانی جاده ابریشم در نیشابور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، شهردار نیشابور بعدازظهر چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد : طبق برنامه ریزی انجام شده در این همایش ملی شهرداران و مدیران شهری ۲۱ شهر ، معاونان و مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی و مجامع داخلی و بین المللی به همراه تعدادی از مدیران وزارت امور خارجه و مناطق آزاد تجاری کشور حضور خواهند داشت.

علی نجفی افزود: بدون شک یکی از اهداف اصلی این همایش احیای مجدد جاده ابریشم و ارتباط موثر بین شهرداران و مدیران اجرایی شهرهای واقع در مسیر این جاده تاریخی است که در هفتمین دوره از همایش به میزبانی شهرداری نیشابور برگزار می شود.

وی تصریح کرد: شهر تاریخی نیشابور تنها شهرستانی است که در طول تاریخ و در دوران های مختلف به طور ثابت و همیشگی و بدون هیج جابجایی جغرافیایی در جاده ابریشم حضور داشته و از جمله شهرهای مهم این جاده تاریخی بوده است.

نجفی افزود : مجمع جهانی شهرهای جاده‌ ابریشم به منظور گسترش همکاری‌های مشترک در جهت ساخت آینده‌ای روشن برای تمامی شهرهای در مسیر راه ابریشم بر روی کمربند جاده‌ ابریشم جهانی در فضایی کاملا صلح‌آمیز، توسعه‌ای و نیز احترام به منافع مشترک به پیشنهاد برنامه اسکان بشر سازمان‌ملل‌متحد تأسیس شده است.

شهردار نیشابور گفت : امیدواریم با همکاری همه نهادها و سازمان‌ها و همیاری شهروندان نیشابوری درجهت استفاده حداکثری از این موقعیت گام برداریم.