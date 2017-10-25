ابراز امیدواری پوتین به بهبود رابطه روسیه و آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در دیدار با «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهور آلمان ابراز امیدواری کرد که این دیدار موجب توسعه روابط بین دو کشور شود.

پوتین گفت: من به خودم این امیدواری را میدهم که این دیدار انگیزه خوبی در توسعه روابط دوجانبه خواهد بود و به تقویت روابط بین المللی ما کمک خواهد کرد.

پوتین در بدو ورود مایر به کرملین پس از خوش آمد گویی به وی از نقش مهم وی در رابطه دو جانبه روسیه و آلمان تقدیر کرد.

مایر نیز گفت: مسکو و برلین باید فاصله به وجود آمده در رابطه متقابل دو کشور در سال های اخیر را از بین ببرند.

وی همچنین سلام آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان را نیز به پوتین ابلاغ کرد.

برنامه ریزی شده است تا در دیدار این دو مقام بلندپایه روسی و آلمانی، در خصوص اوضاع سوریه، مبارزه با تروریسم، اوضاع خاورمیانه و همچنین حل و فصل بحران اوکراین بحث و تبادل نظر شود.