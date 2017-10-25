سالانه ۴میلیون گردشگر خارجی وارد کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان غروب چهارشنبه در سرخه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه رسیدن به ۲۰ میلیون گردشگر پیش بینی شده است، ابراز داشت: در شرایط فعلی حدود چهارمیلیون و ۹۰۰ گردشگر خارجی وارد ایران می شوند که تا رسیدن به افق دور دست هدف بزرگی در پیش داریم و از سوی دیگر گردشگری در رتبه سوم صنایع اقتصادی دنیا قرار گرفته و جزو صنایع پر درآمد اقتصاد دنیا به شمار می رود اما در کشور ما با وجود قدمت تاریخی، صنعت گردشگری هنوز مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه مسئولان کشوری در سطح استان ها توجه ویژه ای به گردشگری دارند، افزود: در حال تدوین سند جامع گردشگری هستیم و همچنین حمایت از بخش گردشگری نیز در دست پیگیری است که امیدواریم نمایندگان مجلس با تصویب این بندها به حوزه گردشگری کمک کنند و از سوی دیگر برش استانی نیز برای آن لحاظ شد تا استان ها را با ظرفیت موجود مورد بررسی قرار دهیم که سمنان در این حوزه بسیار مورد توجه است تا صنعت گردشگری در این استان عامل رشد و درآمد باشد.

صادرات ۲۴۰میلیون دلار صنایع دستی

معاون رئیس جمهور راه برون رفت از گران بودن صنایع دستی را افزایش تولید برشمرد و ابراز داشت: منظور از افزایش تیراژ این است که از هر نمونه به تعداد زیاد تولید کنیم تا قیمت تمام شده کمتر منظور شود، زیرا بالابودن قیمت ها و نبود قابلیت رقابت از جمله مشکلاتی است که باید برای حل آن چاره ای تدبیر شود.

مونسان با ابراز اینکه در بخش بازار یابی صنایع دستی با چالش مواجه هستیم، ابراز داشت: سال گذشته ۲۴۰ میلیون دلار صنایع دستی به سایر کشورها صادر شد که با برطرف شدن چالش ها و مشکلات موجود به ویژه در بحث بازاریابی این رقم به دو میلیارد دلار خواهد رسید.

وی افزود: در بخش صنایع دستی تولید بسیار مطلوب اما در زمینه فروش کمتر کار انجام شده است که برای رفع این معضل باید در طراحی و برند سازی محصولات صنایع دستی اقدامات بیشتری صورت گیرد و در تولیدات هنری باید ذائقه مشتری لحاظ شود.

صنعت گردشگری نیازمند برنامه ریزی

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بابیان اینکه از مختصات گردشگری ایجاد شغل راحت، پایدار با سرمایه گذاری پایین تر نسبت به سایر بخش های اقتصادی است، ابراز داشت: در بخش گردشگری با هزینه۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان می توان شغل ایجاد کرد اما در صنعت این عدد حدود ۵۰۰ میلیون تومان است که باید با توسعه گردشگری به رونق اقتصادی کمک کرد.

مونسان ادامه داد: خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا مبنای سرمایه گذاری خود را بر پایه صنعت گردشگری بنا کردند و با داشته های حداقلی توانستند صنعت گردشگری را رشد و توسعه دهند، لذا این مهم می طلبد تا در بخش گردشگری نگاه کلان و برنامه ریزی جامع را اعمال کنیم تا بتوانیم از ظرفیت های مغفول مانده بهترین استفاده را کنیم.