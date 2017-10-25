استقبال کمرنگ صنایع بشرویه از تسهیلات بخش تولید

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان خدایی بعدازظهر چهارشنبه در ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: خوشبختانه در زمینه کمک به بخش های تولیدی و اصناف تلاش خوبی داشته ایم و در سال ۹۵ نیز به همین منظور به عنوان شهرستان نمونه استانی شناخته شده ایم.

رئیس نمایندگی صنعت، معدن و تجارت بشرویه اظهار داشت: بازدید مکرر از واحدهای تولیدی و شرکت های این شهرستان به صورت ماهانه انجام می شود و از نزدیک با موانع و مشکلات این بخش ها مطلع می شویم.

وی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۶ واحد تولیدی در بخش معادن و صنایع تبدیلی در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند، اما متاسفانه هنوز هم استقبال کم بوده است.

خدایی اظهار داشت: بشرویه پتانسیل های خوبی در زمینه معادن نیز دارد که نیازمند سرمایه گذار و بخش خصوصی می باشد.

حسین سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه نیز در این جلسه بیان کرد: در بخش جهاد کشاورزی و صنایع وابسته تاکنون تعداد ۱۵ طرح با اعتبار ۳ میلیارد تومان در سایت بهین یاب ثبت نام شده و برای اخذ تسهیلات نیز به بانک های عامل معرفی شده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه از موانع پیش روی واحدهای تولیدی جهت اخذ تسهیلات خبرداد و گفت: متاسفانه در زمان دریافت تسهیلات در صورت داشتن اقساط معوقه، چک های برگشتی و... مبلغی از تسهیلات برای این امور نگه داشته می شود.

وی افزود: باتوجه به اینکه ۶۰ درصد واحدهای تولیدی بخش های کشاورزی مشمول طرح های بهین یاب می شوند ولیکن متاسفانه هنوزهم استقبال در این بخش کمرنگ است.

سرچاهی همچنین خواستار رفع موانع پیش روی تولید و نیز تامین زیرساخت های لازم از جمله آب، برق و تاسیسات اولیه شد.

وی اظهار داشت: در صورت رفع موانع پیش روی تولید با توجه به اینکه بشرویه قطب کشاورزی استان می باشد می توان در بحث صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی نیز گامی موثر برداشت.

واعظیان رئیس اداره دارایی و امور مالیاتی شهرستان بشرویه نیز در این جلسه گفت: اطلاعات واحد های تولیدی باید کامل رصد و ثبت شود تا در خصوص اخذ مالیات، درصورت لزوم بخشودگی کامل لحاظ گردد.

وی بیان کرد: تمامی شرکت ها بایستی اطلاعات کامل خود را به اداره امورمالیاتی شهرستان در اسرع وقت تحویل دهند چرا که در صورت تحویل اطلاعات پس از موعد مقرر هر شرکت بیست درصد جریمه مالیاتی می شود.