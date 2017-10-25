به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه توسعه خدمات بانکی در روستاهای چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: روستاها از مهمترین بخش هایی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت نخبگان در این استان ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری وامام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه باید در مسیر بهره گیری از استعدادهای نخبگان حرکت کرد، عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری نیازمند توجه بیشتر مسئولان کشوری است و باید تلاش شود مناطق محروم این استان توسعه یابد.

بهره گیری از ظرفیت های داخلی زمینه ساز توسعه کشور است

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری وامام جمعه شهرکرد بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت های داخلی زمینه ساز توسعه بیشتر استان و کشور است.

وی ادامه داد: حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی موجب توسعه استان و کشور در بخش های مختلف می شود و این امر باید مورد توجه مسئولان باید باشد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری وامام جمعه شهرکردادامه داد: ظرفیت های بسیاری زیادی در استان وجود دارد که بهره گیری از این ظرفیت ها باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: حوزه ارتباطات از مهمترین بخش های توسعه ای کشور است که توسعه این بخش در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری وامام جمعه شهرکرد بیان کرد: زیرساخت های ارتباطی در این استان توسعه یابد.