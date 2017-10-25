دستگیری سارق خودرو در عملیات تعقیب و گریز

سرهنگ حبیب آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه افزود: عوامل گشت کلانتری در حال گشتزنی در بزرگراه صدر با یک دستگاه سمند مواجه شدند که به صورت مشکوک در کنار یک پژو ۴۰۵ پارک کرده بود.

وی افزود: در همین حین یک نفر که یک دستگاه ضبط و پخش سمند در دست داشت سریعا با مشاهده ماموران از محل متواری شد.

آقایی گفت: ماموران بلافاصله با استعلام پلاک سمند متوجه شدند پلاک سرقتی است و مربوط به یک خودرو سواری پراید در غرب تهران است که ۴۸ ساعت قبل سرقت آن اعلام شده بود.

وی ادامه داد: با محرز شدن پلاک جعلی توسط ماموران تعقیب و به راننده دستور ایست داده شد ولی با بی توجهی راننده به فرمان ایست پلیس، وی اقدام به فرار کرده و از محل حادثه متواری شد.

رئیس کلانتری ۱۵۴ چیتگر گفت: راننده بدون توجه به فرمان ایست و یک مورد تیر مشقی که از سوی ماموران پلیس شلیک شده بود به فرار خود ادامه داد و همین امر باعث شد ماموران با شلیک دو تیرهوایی خواستار توقف خودرو شوند.

سرانجام ماموران با رعایت قانون بکارگیری سلاح ۳ تیر به سمت لاستیک های خودرو شلیک کردند که علیرغم پنجر شدن باز هم راننده سمند به فرار خود پایان نداد که در نهایت ماموران با ادامه تعقیب و گریز وی را در محل مناسبی غافلگیر و دستگیر کردند.

آقایی افزود: بررسی های ماموران نشان می داد که متهم دستگیر شده، سارق سابقه دار بوده و چندین مورد سابقه سرقت و زندانی شدن در کارنامه کیفری خود دارد.

در بازرسی از خودرو سمند ۷ دستگاه ضبط و پخش، ۴ دستگاه ساب، ۳ دستگاه آمپلی فایر و تعداد زیادی کارت عابربانک مسروقه کشف و ضبط شد.

به گفته رئیس کلانتری ۱۵۴ چیتگر، متهم به کلانتری منتقل شد و در بازجویی های اولیه اعتراف کرد حدود ۲ ماه است در منطقه غرب تهران اقدام به سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو می کند. در حال حاضر تعداد ۴ نفر از شکات متهم را شناسایی کرده و تحقیقات درباره دیگر اعمال مجرمانه وی در کلانتری ادامه دارد.