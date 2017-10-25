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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۵۰

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر عنوان کرد:

توانمندسازی ۶۵۰ نفر از دانشجویان استان بوشهر با آموزش های مهارتی

توانمندسازی ۶۵۰ نفر از دانشجویان استان بوشهر با آموزش های مهارتی

بوشهر - مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر از توانمندسازی ۶۵۰ نفر از دانشجویان استان بوشهر با آموزش های مهارتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، عبدالرسول کازرونی در نشست بررسی اجرای طرح‌های توانمند سازی دانشجویان استان بوشهر با بیان اینکه تنها راه بر طرف شدن مشکل اشتغال جوانان توانمندسازی آنان است اظهار داشت: توانمندسازی دانش‌آموزان و دانشجویان با آموزش‌های مهارتی، گامی به سوی تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی  با بیان اینکه در نیمه نخست سال جاری ۷۶ هزار و ۳۵۵ نفر ساعت آموزش در مراکز جوار دانشگاهی به دانشجویان استان ارائه شده است افزود: طرح توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان در استان بوشهر اجرا  شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع مهارت آموزی از اول سال جاری در استان تدوین شده است، اظهار کرد: طرح توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان یکی از زیرگروه های طرح جامع مهارت آموزی است.

کازرونی گفت: با توجه به پتانسیل های صنعتی و تولیدی در استان بوشهر و با تعامل بخش خصوصی و دولتی در این زمینه شرایط مناسبی برای توانمندسازی اقشار مختلف جامعه هدف از جمله جوانان، فارغ التحصیلان دانشگاهی و روستاییان فراهم شده است.

کد مطلب 4125077

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