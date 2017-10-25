احمد رضا محمودی به نشان برنز دست پیدا کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا، در کاتای نوجوانان احمدرضا محمودی برای کسب مدال برنز به مصاف«والد کریم» از مصر رفت و با برتری ۳ بر ۲ در برابر این رقیب به نشان برنز جهان دست یافت.

وی پس از یک دور استراحت، «سوبوتا» از صربستان و «ژوروسلاو پیستا» از اسلواکی را شکست داد و سپس مقابل «اوزدمیر» از ترکیه نتیجه را واگذار کرد.وی در گروه شانس مجدد «عبدالله الهالو» نماینده عربستان را ۵ بر صفر شکست داد به دیدار رده بندی راه یافت.

ضمن اینکه حدیثه جمال کاتاروی تیم جوانان کشورمان در دیدار رده بندی باید به مصاف نماینده بلاروس برود. وی با برتری مقابل «فرناندز» از پرو، «هاگمن» از سوئد، «آیا نصیری» از مراکش راهی مرحله نیمه نهایی شد و در این مرحله نتیجه را به ۳ بر ۲ به «پارتیشیا بالدوا» از اتریش واگذار کرد و به دیدار رده بندی راه یافت.

تیم کشورمان امروز ۶ نماینده دیگر هم داشت که فاطمه صادقی، ، امیریزدان تدین ، زینب السادات حسینی و جاوید بهمن جاه نیز با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات خارج شدند. صادقی در حالی از دور مسابقات کنار رفت که به دلیل تاخیر 30 ثانیه ای، از سوی داوران کیکن (بازنده) شد.

رقابتهای کاراته قهرمانی جهان با حضور ۱۷۱۰ کاراته از ۱۰۹ کشور در تنریف، اسپانیا جریان دارد.