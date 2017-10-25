۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۴۱

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان:

پیکر ناخدای کشته شده در سومالی تحویل ایران می شود

چابهار - مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان گفت: در پی رایزنی‌های انجام شده قرار شد پیکر ناخدای ایرانی کشته شده در پی تیراندازی نیروهای سومالی در آب‌های آزاد به ایران تحویل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان، هدایت‌الله میرمرادزهی اظهار داشت: در پی رایزنی‌های انجام شده قرار شد جنازه ناخدای ایرانی کشته شده در پی تیراندازی نیروهای سومالی در آب‌های آزاد، توسط دولت سومالی به ایران تحویل شود.

مدیرکل شیلات استان سیستان و بلوچستان گفت: این ناخدا ۱۷ مهرماه در پی حادثه تیراندازی نیروهای سومالی به لنج صیادی حامل صیادان کنارکی که در آب‌های آزاد مشغول صیادی بودند، جان باخت.

وی افزود: همچنین در پی این حادثه یک ملوان زخمی شد و ۱۶ ملوان و خدمه لنج توسط نیروهای دولت سومالی دستگیر شدند و در حال حاضر دربند این دولت هستند.

میرمرادزهی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پیگیری از طریق وزارت امور خارجه کشورمان برای آزادی صیادان دربند دولت سومالی ادامه دارد و برای آزادی آنها از هیچ تلاشی کوتاهی نمی‌کنیم.

