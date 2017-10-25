پیکر ناخدای کشته شده در سومالی تحویل ایران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان، هدایت‌الله میرمرادزهی اظهار داشت: در پی رایزنی‌های انجام شده قرار شد جنازه ناخدای ایرانی کشته شده در پی تیراندازی نیروهای سومالی در آب‌های آزاد، توسط دولت سومالی به ایران تحویل شود.

مدیرکل شیلات استان سیستان و بلوچستان گفت: این ناخدا ۱۷ مهرماه در پی حادثه تیراندازی نیروهای سومالی به لنج صیادی حامل صیادان کنارکی که در آب‌های آزاد مشغول صیادی بودند، جان باخت.

وی افزود: همچنین در پی این حادثه یک ملوان زخمی شد و ۱۶ ملوان و خدمه لنج توسط نیروهای دولت سومالی دستگیر شدند و در حال حاضر دربند این دولت هستند.

میرمرادزهی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پیگیری از طریق وزارت امور خارجه کشورمان برای آزادی صیادان دربند دولت سومالی ادامه دارد و برای آزادی آنها از هیچ تلاشی کوتاهی نمی‌کنیم.