پیکر ناخدای کشته شده در سومالی تحویل ایران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان، هدایتالله میرمرادزهی اظهار داشت: در پی رایزنیهای انجام شده قرار شد جنازه ناخدای ایرانی کشته شده در پی تیراندازی نیروهای سومالی در آبهای آزاد، توسط دولت سومالی به ایران تحویل شود.
مدیرکل شیلات استان سیستان و بلوچستان گفت: این ناخدا ۱۷ مهرماه در پی حادثه تیراندازی نیروهای سومالی به لنج صیادی حامل صیادان کنارکی که در آبهای آزاد مشغول صیادی بودند، جان باخت.
وی افزود: همچنین در پی این حادثه یک ملوان زخمی شد و ۱۶ ملوان و خدمه لنج توسط نیروهای دولت سومالی دستگیر شدند و در حال حاضر دربند این دولت هستند.
میرمرادزهی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پیگیری از طریق وزارت امور خارجه کشورمان برای آزادی صیادان دربند دولت سومالی ادامه دارد و برای آزادی آنها از هیچ تلاشی کوتاهی نمیکنیم.
