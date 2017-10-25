راه اندازی صنایع تبدیلی کشاورزی در بشرویه حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده عصر چهارشنبه در ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: با توجه به اینکه مسئوله اشتغال یکی از مهم ترین مباحث مطرح در سطح کشور است بایستی با کمک به راه اندازی واحدهای تولیدی گامی موثر در راستای اقتصاد و اشتغال جامعه برداشت.

وی خواستار همکاری هر چه بیشتر ادارات به منظور رفع مشکلات و موانع پیش روی تولید در شهرستان شد.

زمان زاده بیان کرد: با توجه به اینکه شهرستان بشرویه قطب کشاورزی استان خراسان جنوبی است لذا تولیدات بسیاری در بحث محصولات کشاورزی داریم که می طلبد در راستای تکمیل صنایع تبدیلی و تکمیلی هر یک از این محصولات تلاش کنیم.

فرماندار شهرستان بشرویه گفت: در بحث گازرسانی به کوره های آجرپزی نیز دولت به صورت بلاعوض به کوره داران کمک می کند لذا متقاضیان هرچه سریعتر برای گازرسانی به کوره های خود اقدام کنند.

وی بیان کرد: حمایت از تمامی واحدهای تولیدی لازمه چرخش چرخ اقتصاد کشور است و می بایست تمامی دستگاه ها به منظور حمایت از واحدهای تولیدی تلاش کنند.

زمان زاده اظهار داشت: متاسفانه خشکسالی های چندسال اخیر در بشرویه سبب ناامیدی کشاورزان و دامداران منطقه شده و اکثرا تصمیم به مهاجرت به شهرها می گیرند که این امر زنگ خطری جدی ست.

وی افزود: به منظور جلوگیری از مهاجرت مردم شهرستان باید تعاونی های خرد و کارگاه های اقتصادی کوچک در شهرستان راه اندازی شود.

فرماندار شهرستان بشرویه همچنین بیان کرد: بیشترین مبلغ اختصاص یافته به واحدهای تولیدی فعال در بخش کشاورزی و دامداری در سطح استان به شهرستان بشرویه تعلق دارد.