به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی خراسان رضوی در مشهد، فضای شهر و استان را امن دانست و افزود: یکی‌از مناطقی که نیروی انتظامی فشرده‌ترین و دشوارترین ماموریتها را در آن انجام می‌دهد خراسان رضوی است و این استان همیشه منبعی برای برداشت و صدور نیرو به دیگر استانها بوده است.

وی افزود: امروز ما بیش از هر زمان دیگری برای تحقق چشم‌انداز ‪۲۰‬ ساله و تبدیل ایران به یک قدرت بلامنازع منطقه‌ای به فرهنگ بسیجی نیاز مبرم داریم.

سردار احمدی مقدم اظهار داشت : ما تلفنهای همراه را چک نمی‌کنیم اما تعمیرگاه های موبایل و رایانه را چک می کنیم و با کسانی که سرقت اطلاعات کرده باشند به شدت برخورد می‌کنیم.

فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره ‌به ‌ابعاد گسترده برگزاری دو انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری بر لزوم تقویت امنیت انتخابات تاکید کرد و گفت: در این راستا از نیروهای ارتش، سپاه و بسیج هم در برگزاری انتخابات کمک می‌گیریم.

شایان دکر است: سردار سرتیپ دوم پاسدار حمید فهیمی‌راد به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان خراسان رضوی معرفی شد.