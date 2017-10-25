قزوین از برنامه اشتغال عقب مانده/ مدیران ضعیف عمل کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در جلسه کارگروه اشتغال که روز چهارشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: اگر کاری در استان انجام نمی شود و در ایجاد اشتغال از برنامه عقب هستیم علت اصلی مدیران هستند.

حبیبی بیان کرد: مشکل اساسی ما بی انگیزگی، بی اعتنایی به کار، همراه نبودن با دولت است به همین دلیل با گذشته هفت ماه از سال هنوز نتوانسته ایم به تعهدات خود عمل کنیم.

معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: برخی از مدیران نمی دانند برای چه موضوعی به جلسه آمده اند و اطلاعات لازم را ندارند و اگر این روند اصلاح نشود جور دیگری برخورد خواهیم کرد.

حبیبی تصریح کرد: در جلسه شورای اشتغال نمی دانیم دنبال چی هستیم در حالی که هدف گذاری ۲۰ هزار شغل را کرده ایم هنوز نتوانسته ایم نیمی از راه را برویم و خیلی عقب مانده ایم و نمی دانیم کجای کار هستیم.

معاون اقتصادی استانداری قزوین با انتقاد از دستگاههای اجرایی تصریح کرد: باید بدانیم کجای کار هستیم و چه دستگاهی به تعهد خود عمل کرده و کدام دستگاه عقب مانده و ضعیف بوده اما در این بخش هم خوب عمل نشده است.

حبیبی گفت: برای تصمیم گیری نیازمند آمار و اطلاعات هستیم اما برای استخراج یک آمار معمولی هم برخی به خود زحمت نمی دهند و گویی فقط منتظر تشکیل جسله و اتمام آن هستند تا فقط رفع تکلیف کرده و صورت جلسه حضور را امضاء کنند.

حبیبی در یک حرکت روبه جلو به زمان جلسه هم انتقاد کرد و اظهارداشت: جلسه را درست وقت نماز گذاشته ایم و با عجله یک صورت جلسه فرستاده ایم تا جلسه کارگروه اشتغال را فقط برگزار کنیم و به نتیجه و بازخورد آن کاری نداشته باشیم.

فرمانداران اگر پرنده در شهرستان آنها پر بزند باید بدانند

وی اضافه کرد: فرمانداران ما باید آنقدر به کار احاطه داشته باشند که اگر پرنده ای در شهرستان آنها پر زد بدانند و مطلع باشند و آمار بیکاری، سهم اشتغال و اعتبارات را داشته باشند و این سهم را مطالبه کنند اما در این زمینه نیز نظر ما تامین نشده است.

حبیبی تصریح کرد: دولت اعتبار لازم را برای اشتغال ‌زایی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار داده اما وقتی مدیرانی در این بخش ضعیف عمل کرده و یا اصلا فعالیت نمی‌کنند باید گفت یا مخالف دولت هستند یا انگیزه فعالیت ندارند.

معاون اقتصادی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: برخی از مدیران فقط صورت‌جلسه تهیه می‌کنند و زمان برگزاری کارگروه را هماهنگ می‌کنند درحالی‌که ما باید در کارگروه آسیب‌شناسی کنیم و گزارشی از میزان اشتغال ارائه شود تا به هدف‌گذاری مشخص‌شده برسیم.

وی بیان کرد: مدیران عامل بانک‌ها و مدیران مسئول اشتغال در استان تا پایان آبان ماه فرصت دارند گزارش جامعی از وضعیت اشتغال دستگاه مورد نظر خود و پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها ارائه دهند در غیر این صورت باید خود را به مدیران بالادستی معرفی کنند.

حبیبی تصریح کرد: بانک‌های عامل باید تا پایان آبان ماه ۵۰ مورد تسهیلات را پرداخت کنند تا دولت بتواند به سمت تولید و اشتغال حرکت ‌کند و اگر گزارش‌هایی که در این زمینه ارائه می شود قانع ‌کننده نباشد برخورد خواهیم کرد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین یادآورشد: در حال حاضر اشتغال دغدغه اصلی مردم است که باید در این زمینه تلاش کنیم و دستگاه‌های مسئول هر هفته گزارش خود را به استانداری ارسال کنند و از آوردن بهانه‌هایی مانند خراب بودن سامانه رصد یا سامانه استانی خودداری کرده حتی اگر قرار است اطلاعات را به‌صورت دستی وارد کنند این گزارش را به استانداری تحویل دهند.

حبیبی اضافه کرد: بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) هر هفته میزان تسهیلات ارائه‌ شده را گزارش دهند تا در جریان باشیم و این روند باید اصلاح شود تا به هدف‌ گذاری در اشتغال برسیم.

وی اظهارداشت: وقتی یک بانک در هفته فقط ۷ مورد پرداخت داشته یعنی یا مدیرش از وضعیت اطلاع ندارد که چه رخ می دهد و یا نمی خواهد با دولت و مردم همراهی کند که این روند به هیچوجه قابل قبول نیست.