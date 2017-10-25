۴۰ هزار نفر از عشایر ایلام تحت پوشش خدمات بیمه ای هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمی روز چهارشنبه در نشست شورای عشایر استان ایلام با حضور مدیران کل امور عشایری استان های کرمانشاه، همدان و لرستان در دهلران اظهار داشت: با اشاره به اینکه عشایر ۱۱ درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند ، گفت: برق ۲۵ درصد خانوارهای عشایری ایلام با پنل خورشیدی تامین می شود.

وی بیان داشت: در سایه اجرای طرح تحول نظام سلامت توجه ویژه های به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عشایر شده است.

وی ادامه داد: ۹ هزار و ۷۳۶ خانوار عشایری با جمعیت ۶۰ هزار نفر در این استان زندگی می کنند که تاکنون زمینه بهره مندی بیش از ۷۰ درصد این تعداد معادل بیش از ۴۰ هزار نفر از خدمات بیمه های درمانی فراهم شده است.

مدیرکل امور عشایری ایلام تاکید کرد: امیدواریم در سایه حمایت های دولت به قشر مولد و تاثیرگذار عشایر شاهد بهره مندی تمامی جامعه عشایری استان از خدمات بیمه ای باشیم.

سلیمی یکی از نیازهای عشایر را تامین انرژی برق عنوان کرد و گفت: ۲۴۲۵ پنل خورشیدی تاکنون میان خانوارهای عشایری استان توزیع شده که می توان گفت ۲۵ درصد عشایر ایلام انرژی برق خود را به این شکل تامین می کنند.

وی اضافه کرد: عشایر استان یک میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام در اختیار دارند و ارزش اقتصادی تولیدات سالانه عشایر استان ۳۵۰۰ میلیارد ریال است.