کورس پاییزه اسبدوانی در شهرستان سامان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، همزمان با هفته تربیت‌بدنی مسابقات اسب‌دوانی، کورس پاییزه سامان برگزار شد و در هفته نخست این مسابقات چابک‌سواران با ۳۹ رأس اسب در پنج گروه محلی، عرب، تروبرد و دوخون با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در این مرحله از مسابقات و در گروه محلی، عرفان آقایی با اسب بی‌نظیر به مقام نخست رسید.

عباس سامانی با اسب تینا و احسان کیانی با اسب بانو مقام‌های دوم و سوم این گروه را به دست آوردند.

در گروه محلی مقام نخست از آن مهدی محمدعلیزاده با اسب هوردخت شد و شهرام کبیری با اسب توسن به مقام دوم رسید.

محمد طاهریان با اسب گلرخ توانست جایگاه سوم این گروه را از آن خود کند.

