پروژه «روز کوروش» مصداق بارز نفوذ است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن علوی رئیس مجمع نمایندگان فارس، تاکید کرد: پروژه هفتم آبان مصداق بارز نفوذ بوده و اهداف دیگری در پشت این مراسم نهفته است که هوشیاری مسئولان امنیتی را می طلبد.

علوی پیرو خبری که به نقل از وی در یکی از رسانه ها منتشر شده، در توضیحاتی آورده است: «پیرو درج مطلبی منتسب به اینجانب سید محسن علوی نماینده مجلس شورای اسلامی با عنوان برگزاری روز کورش فرصتی برای معرفی فرهنگ ملی و اسلامی بدینوسیله به استحضار میرساند مطلب درج شده، در پاسخ به سوال خبرنگار محترم آن رسانه که از نظر اینجانب مقصود اقای پارسایی نماینده محترم شیراز از طرح برگزاری همایش روز کورش چیست؟ پاسخ مذکور با عنایت به توضیحات ارائه شده از سوی جناب آقای پارسایی در جلسه مجمع نمایندگان داده شده است.

لیکن در خبر انتسابی به اینجانب در آن رسانه به گونه ای مطلب درج گردیده است که نظر شخصی اینجانب بر تاکید برگزاری این همایش می باشد.

این در حالی است که در پاسخ خبرنگار مبنی بر این که نظر شما در خصوص برگزاری این همایش چیست؟ صراحتا اعلام نموده ام که اینجانب حقوقدان هستم و نه متخصص امور فرهنگی و دینی لذا نمیتوانم نظری در این خصوص ارایه نمایم.

علی الخصوص که در سخنرانی‌های مختلف در طول یک سال گذشته صراحتا اعلام نموده ام پروژه هفتم آبان مصداق بارز نفوذ بوده و اهداف دیگری در پشت این مراسم نهفته است که هوشیاری مسئولان امنیتی را میطلبد».