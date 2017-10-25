بزرگترین پهپاد غیرنظامی توسط نخبگان فارس طراحی و ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کارگروه پهپادهای غیرنظامی اتحادیه هوافضای کشور در حاشیه چهارمین کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هوایی پهپادهای غیرنظامی که با حضور جمعی از مسئولین استان فارس در شیراز برگزار شد، با اشاره به اینکه یک هزار و ۸۰۰ تیم پهپادی در کشور گواهینامه دار می شوند، گفت: ۲ سال و نیم است که دوره ها و ارائه گواهینامه بدین منظور آغاز شده است.

حامد سعیدی با توجه به اینکه از بزرگترین پهپاد غیرنظامی حمل محموله در زمینه سمپاشی، دیده بانی و غیره که توسط نخبگان استان فارس طراحی و ساخته شده است، رونمایی شد، پیرامون برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هوایی پهپادهای غیر نظامی در شیراز گفت: این کارگاه پنجاه و هشتمین دوره ساماندهی پهپاد ها و پرنده های غیر نظامی در کشور است که به میزبانی پارک علم و فناوری استان فارس برگزار شده است..

وی با یادآوری اینکه ایران جز اولین کشورهایی است که به معنای واقعی پهپاد های غیر نظامی در آن به پرواز در می آیند، اظهار کرد: یک هزار و ۸۰۰ تیم پهپادی در کشور گواهینامه دار می شوند و ۵۰ نقطه کشور برای پرواز ساماندهی شده است.

نماینده کارگروه پهپادهای غیرنظامی اتحادیه هوافضای کشور در استان فارس نیز گفت: در چهارمین کارگاه آموزشی قانون و مقررات هوایی که ۱۲۰ نفر در آن شرکت کرده اند، کلاس های آموزشی در خصوص کار با پرنده، کار با نرم افزار پرنده و آشنایی با مقررات و قوانین پرواز پهپاد توسط دکتر حامد سعیدی دبیر کارگروه پهپادهای غیرنظامی اتحادیه هوافضای کشور برگزار می شود.

ایمان عسکری افزود: در این کارگاه همچنین نکات امنیتی و ساماندهی توسط مسئولین استانی به شرکت کنندگان ارائه می شود.

وی بیان کرد: پس از برگزاری این کارگاهها، آزمون عملی و تئوری برگزار می شود و شرکت کنندگان گواهینامه خلبانی را اخذ می کنند.