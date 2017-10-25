ضرورت همراهی و تعامل بانک ها برای رونق تولید و اشتغال در بشرویه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده عصر چهارشنبه در نشست مشورتی با روسای بانک های شهرستان گفت: متاسفانه مشکلاتی برای برخی افراد فعال در حوزه های تولیدی، صنعت و... در خصوص اخذ تسهیلات در بانک ها به وجود آمده است.

وی افزود: با توجه به اینکه با وجود نامناسب بودن وضعیت اقتصاد و اشتغال کشور افراد را به سمت راه اندازی مشاغل و جذب تسهیلات سوق می دهیم لذا بایستی همکاری و تعاملات بانک ها نیز افزایش یابد تا بتوانیم شاهد رونق اقتصاد و اشتغال باشیم.

فرماندار شهرستان بشرویه همچنین به مشکلات ضمانتی افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی اشاره کرد و خواستار همکاری بیشتر در این زمینه شد.

زمان زاده اظهار داشت: متاسفانه وثیقه هایی که بانک ها نیز معرفی می شود ارزش گذاری واقعی نشده و اختلاف قیمت بسیاری را با قیمت روز آن وثیقه شاهد هستیم.

وی نبود کارشناس مخصوص در هر بخش را معضل دیگری در بانک ها دانست و افزود: نبود کارشناس های متخصص باعث می شود تا کارشناس از استان به شهرستان آمده تا روند اجرای پروژه ادامه پیدا کند و همین امر پروسه ای زمان بر را شامل می شود.

فرماندار شهرستان بشرویه همچنین از بانک ها خواست تا حتی الامکان در صورت دیرکرد اقساط اشخاص پرونده را سریعا به دادگاه معرفی نکنند و به افراد فرصت بیشتری بدهند.

وی افزود: متاسفانه وضعیت خشکسالی در بشرویه درآمد مردم این شهرستان را کاهش داده و مشکلات مالی بسیاری را به وجود آورده است.